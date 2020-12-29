Fabíola de Paula assume bancada do Bom Dia ES, na TV Gazeta

A jornalista e apresentadora do BDES, da TV Gazeta, Fabiola de Paula Crédito: Hugo Resende/TV Gazeta



Após a saída de Tati Braga do Bom Dia ES, anunciada no início do mês pela própria jornalista , uma pergunta ficou no ar: quem vai assumir a bancada do telejornal da manhã da TV Gazeta - afiliada da TV Globo no Espírito Santo - ao lado de Mário Bonella? O Divirta-se foi atrás e descobriu a resposta e data do anúncio oficial.

O nome é Fabíola de Paula. A jornalista de 38 anos entrará definitivamente para a apresentação do programa como titular no próximo dia 4 de janeiro de 2021.



Fabíola já revezava com outros colegas de trabalho a função de apresentar o BDES nos últimos meses em que Tati Braga tirou a licença maternidade e, na sequência, se despediu da TV Gazeta. Natural de Belo Horizonte (MG), ela entrou na Rede Gazeta em 2014 como repórter, trabalho cumprido com dedicação e que foi reconhecido com prêmios nestes seis anos de emissora.



Rafaela Marquezini. Vale lembrar que ela participa do rodízio de substituições dos apresentadores dos telejornais da casa desde 2015. Agora, além de âncora oficial do BDES, a jornalista de 38 anos também será editora do ES1, atualmente apresentado por Philipe Lemos

"Para mim, será um aprendizado constante. Digo que estou ali trabalhando, mas me divertindo e ainda aprendendo muito. Estou confiante e espero esse retorno, também, dos telespectadores", diz Fabíola, que também já apresentou o ES1 e ES2  outros dois telejornais da emissora.



Mesmo com a experiência à frente das câmeras, Fabíola sabe que não será um desafio fácil. "Apesar de apresentar há algum tempo, o desafio é enorme, mas eu gosto de desafios. É um jornal grande, são duas horas e meia no ar e é um jornal muito dinâmico. E tem de tudo. Exige muita atenção, porque você tem participação direta com espectador, então tem que estar sempre antenada. Mas é um jornal superagradável de apresentar. É leve e a equipe é fantástica, avalia.

LIGA PERFEITA

O editor-chefe da TV Gazeta, Bruno Dalvi , comemora a ida definitiva de Fabíola para as manhãs na telinha da afiliada da TV Globo no Estado. A Fabíola assume o BDES em um momento em que o programa ampliou sua interatividade com o público. E ela tem essa característica de falar bem e falar bem com esse público, que o Mário também tem. Então eles formam a liga perfeita, opina.