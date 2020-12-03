Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Tati Braga se despede do Bom Dia ES, da TV Gazeta

Jornalista fez um post explicando a sua saída da emissora. Definição da bancada do telejornal será divulgada em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2020 às 20:36

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 20:36

Tati Braga no estúdio do Bom Dia ES, antes de sair de licença maternidade
Tati Braga no estúdio do Bom Dia ES, antes de sair de licença maternidade, em janeiro deste ano Crédito: Instagram/@tatianebraga
A apresentadora Tatiane Braga se despediu nesta quinta-feira (3) do Bom Dia ES, telejornal matinal da TV Gazeta, emissora afiliada da Globo no Espírito Santo. A jornalista fez uma publicação em suas redes sociais explicando que a decisão parte da vontade de cuidar de sua família.
"Estou de volta ao estúdio do BDES, mas para me despedir. Eu decidi parar um pouco com o hard news, sair um pouco da TV. Foi difícil, precisei ter muita coragem para tomar esta decisão. Largar isso aqui não é fácil porque sou apaixonada por isso. Mas o motivo é muito válido. Eu tenho agora três filhos (João, Cadu e Guilherme) e quero ter mais tempo para cuidar da minha família neste mundo louco que a gente está vivendo e também para cuidar de mim", explicou Tati durante o vídeo.
A jornalista diz que vai seguir trabalhando e que já está pensando em novos projetos. "A ideia é me reinventar, me provocar a fazer algo diferente e viver mais de uma vida dentro da minha vida", detalhou.
Na sequência, a jornalista agradeceu o carinho recebido pela audiência nos 15 anos na TV Gazeta - antes do BDES, ela integrou o elenco do "Em Movimento". "Para você, que me acompanha aqui no BDES, eu agradeço muito o carinho que encheu de alegria o meu coração. Agradeço a todo mundo da TV Gazeta, aos meus colegas e amigos, gente que me ajudou a crescer. Estou muito grata, feliz e muito em paz com esta decisão. Nos vemos por aí", finalizou Tati.
Nos comentários, amigos e colegas de trabalho se despediram e desejaram sorte à jornalista. "Desejo muita luz no seu caminho!!! Ficam a torcida e as boas lembranças de tantas parcerias", escreveu Philipe Lemos, apresentador do ES1.
"E que despedida linda!! Coração limpo, alma Leve, histórias pra contar e amigos pra levar. Te desejo um caminho de luz e muitas vidas dentro dessa vida!", comentou o repórter Diony Silva.
A definição de como fica a bancada do Bom Dia ES será divulgada em breve pela TV Gazeta.

Veja Também

Claudia Gregório quebra recorde com 32 anos no ar na TV Gazeta

Dani Carla, da TV Gazeta, vira filtro do Instagram com bordão

"Falo a língua do povo", diz Elton Ribeiro, da TV Gazeta, sobre sucesso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados