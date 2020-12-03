Tati Braga se despede do Bom Dia ES, da TV Gazeta

Tati Braga no estúdio do Bom Dia ES, antes de sair de licença maternidade, em janeiro deste ano Crédito: Instagram/@tatianebraga

A apresentadora Tatiane Braga se despediu nesta quinta-feira (3) do Bom Dia ES, telejornal matinal da TV Gazeta, emissora afiliada da Globo no Espírito Santo. A jornalista fez uma publicação em suas redes sociais explicando que a decisão parte da vontade de cuidar de sua família.

"Estou de volta ao estúdio do BDES, mas para me despedir. Eu decidi parar um pouco com o hard news, sair um pouco da TV. Foi difícil, precisei ter muita coragem para tomar esta decisão. Largar isso aqui não é fácil porque sou apaixonada por isso. Mas o motivo é muito válido. Eu tenho agora três filhos (João, Cadu e Guilherme) e quero ter mais tempo para cuidar da minha família neste mundo louco que a gente está vivendo e também para cuidar de mim", explicou Tati durante o vídeo.

A jornalista diz que vai seguir trabalhando e que já está pensando em novos projetos. "A ideia é me reinventar, me provocar a fazer algo diferente e viver mais de uma vida dentro da minha vida", detalhou.

Na sequência, a jornalista agradeceu o carinho recebido pela audiência nos 15 anos na TV Gazeta - antes do BDES, ela integrou o elenco do "Em Movimento". "Para você, que me acompanha aqui no BDES, eu agradeço muito o carinho que encheu de alegria o meu coração. Agradeço a todo mundo da TV Gazeta, aos meus colegas e amigos, gente que me ajudou a crescer. Estou muito grata, feliz e muito em paz com esta decisão. Nos vemos por aí", finalizou Tati.

Nos comentários, amigos e colegas de trabalho se despediram e desejaram sorte à jornalista. "Desejo muita luz no seu caminho!!! Ficam a torcida e as boas lembranças de tantas parcerias", escreveu Philipe Lemos, apresentador do ES1.

"E que despedida linda!! Coração limpo, alma Leve, histórias pra contar e amigos pra levar. Te desejo um caminho de luz e muitas vidas dentro dessa vida!", comentou o repórter Diony Silva.