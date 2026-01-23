Teto de casa desmorona e deixa homem ferido em Linhares

O teto do quarto de uma casa desmoronou na noite desta quinta-feira (22), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixando um homem ferido. No momento do desabamento, havia quatro adultos e duas crianças no imóvel. No quarto atingido estavam o pai, a mãe e as duas crianças. O homem mais velho foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça e precisou ser encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, mas já recebeu alta.