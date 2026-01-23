Teto de casa desmorona e deixa homem ferido em Linhares
O teto do quarto de uma casa desmoronou na noite desta quinta-feira (22), no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, deixando um homem ferido. No momento do desabamento, havia quatro adultos e duas crianças no imóvel. No quarto atingido estavam o pai, a mãe e as duas crianças. O homem mais velho foi atingido por um pedaço de madeira na cabeça e precisou ser encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, mas já recebeu alta.
Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta, o secretário de segurança pública do município, Eduardo Costa Negro, afirmou que o colapso foi causado por falhas na construção, como ausência de colunas e sustentações adequadas, agravadas pelo peso da estrutura e pelas chuvas recentes.
A família foi encaminhada para a Casa de Acolhida do município. Conforme a Secretaria de Assistência Social, a situação será avaliada e, se necessário, poderá ser concedido aluguel social.