Avenida Maruípe será interditada para limpeza de encosta neste fim de semana

Visita técnica feita nesta sexta-feira (23) no local onde será feita a intervenção Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

A Avenida Maruípe será totalmente interditada no sentido Centro de Vitória a partir da manhã deste sábado (24) para a realização de uma grande ação de limpeza em uma encosta às margens da via. Segundo a prefeitura, o bloqueio ocorre entre a Rua Emílio Ferreira da Silva e a Rodovia Serafim Derenzi, das 7h de sábado até as 12h de domingo (25). A interdição é necessária para garantir a segurança durante os trabalhos de retirada de mato, resíduos, possíveis entulhos e remoção de algumas árvores.

A ação tem caráter preventivo e busca reduzir o risco de deslizamentos de terra e de blocos, especialmente em períodos de chuva. A orientação para os motoristas que vêm da Rua Dona Maria Rosa é acessar a Avenida Leitão da Silva e, após o campo do Caxias, virar à direita na Rua Arlindo Sodré, retornando à Avenida Maruípe na altura do Parque Municipal Horto de Maruípe.