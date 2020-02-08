Gabi é a terceira líder do BBB 20; Guilherme leva prêmios

Gabi Martins, participante do BBB 20 Crédito: Instagram

Gabi Martins é a nova líder do Big Brother Brasil 20. Vencedores da prova, ela e Guilherme foram informados na noite desta sexta-feira (7), durante o programa ao vivo, que deveriam escolher quem ficaria com todos os benefícios da liderança (imunidade, indicação de um brother ao paredão e escolha de quem iria para o grupo VIP e a Xepa) ou com os prêmios no valor total de R$ 20 mil.

"Eu vou ser a líder", disse Gabi. Na hora de escolher os nove participantes que desfrutariam com ela dos benefícios do grupo VIP, ela disse que a sua ideia era dar oportunidade para quem estava na Xepa em outras semanas.

Antes de acabar o programa, Tiago Leifert resolveu dar uma alfinetada em Gabi, dizendo que o programa é um jogo e que o público de casa não está interessado se todos estão se alimentando bem ou não.

Neste sábado (8) será disputada a prova do anjo, que é autoimune. Daniel e Ivy, que entraram na terça-feira (4), não entram na disputa nem no paredão, porque estão imunes nesta primeira semana.