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Gabi é a terceira líder do BBB 20; Guilherme leva prêmios

Vencedores da prova, ela e Guilherme foram informados na noite desta sexta-feira (7), durante o programa ao vivo, que deveriam escolher quem ficaria com todos os benefícios da liderança ou com os prêmios no valor total de R$ 20 mil

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:13
Gabi Martins, participante do BBB 20 Crédito: Instagram
Gabi Martins é a nova líder do Big Brother Brasil 20. Vencedores da prova, ela e Guilherme foram informados na noite desta sexta-feira (7), durante o programa ao vivo, que deveriam escolher quem ficaria com todos os benefícios da liderança (imunidade, indicação de um brother ao paredão e escolha de quem iria para o grupo VIP e a Xepa) ou com os prêmios no valor total de R$ 20 mil.
"Eu vou ser a líder", disse Gabi. Na hora de escolher os nove participantes que desfrutariam com ela dos benefícios do grupo VIP, ela disse que a sua ideia era dar oportunidade para quem estava na Xepa em outras semanas.
Antes de acabar o programa, Tiago Leifert resolveu dar uma alfinetada em Gabi, dizendo que o programa é um jogo e que o público de casa não está interessado se todos estão se alimentando bem ou não.
Neste sábado (8) será disputada a prova do anjo, que é autoimune. Daniel e Ivy, que entraram na terça-feira (4), não entram na disputa nem no paredão, porque estão imunes nesta primeira semana.
Desta vez, o paredão será duplo. Além da indicação de Gabi, outros dois participantes serão escolhidos em votação da casa. Esses dois vão disputar a prova bate e volta no domingo (9), e o vencedor escapa da berlinda.

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