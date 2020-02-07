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Machismo no BBB 20

Melim defende Boca Rosa no BBB e diz que machismo reforça erro da mulher

Boca Rosa foi criticada na internet por não ter acreditado quando Marcela e Gizelly contaram que Hadson e outros homens da casa estavam planejado um teste de fidelidade para queimar as mulheres famosas da casa

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 20:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2020 às 20:20
O cantor Diogo Melim defendeu a namorada Bianca Andrade das críticas que recebeu na internet Crédito: Reprodução/Instagram
O cantor Diogo Melim se pronunciou sobre a participação da namorada, a blogueira Bianca Andrade, a Boca Rosa, no Big Brother Brasil 20. Em uma série de publicações no Twitter, ele falou que o feminismo não é questão de escolha, mas de consciência, e manifestou o seu apoio à influenciadora.
"Nesse exato momento existe uma mulher sofrendo algum tipo de violência, física ou moral, apenas por ser mulher. E nenhum homem jamais saberá o que é isso, eu inclusive. Enquanto seres humanos precisamos ter a sensibilidade de entender a gravidade do machismo e suas consequências. Ele faz inclusive o erro de uma mulher parecer mil vezes pior que o erro de um homem", escreveu.
E continuou: "Por isso é muito importante a união e a aliança entre as mulheres e, sobretudo, o apoio e a compreensão entre elas mesmas." O cantor concluiu com a hasthag #estamoscomvocebia. 

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Boca Rosa foi criticada na internet por não ter acreditado quando Marcela e Gizelly contaram que Hadson e outros homens da casa estavam planejado um teste de fidelidade para queimar as mulheres famosas da casa.
Enquanto as outras sisters ficaram do lado das duas e foram tirar satisfação com os brothers, a blogueira disse que não conseguia se convencer do plano dos homens. No Twitter, a hashtag #forabocarosa e #panorosa ficaram entre os assuntos mais comentados da rede social. 
Mais tarde, quando Ivy e Daniel entraram na casa e confirmaram que as informações de Marcela eram verdadeira, Boca Rosa recuou e pediu desculpas para Marcela.  
"Eu acho que te devo desculpas. Da mesma maneira que eu gosto de ouvir todas as pessoas por igual e que não gosto de julgar ninguém, eu gosto de aprender. Estou me sentindo extremamente culpada por querer dar a chance de ouvir todo mundo em vez de só enxergar a dor de vocês duas".

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