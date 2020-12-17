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'Fim de um era de piadas', diz Barrichello ao receber vacina antecipadamente

Alvo de brincadeiras por chegar sempre 'atrasado', piloto mora nos EUA

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:10
Rubinho Barrichello
Rubinho Barrichello Crédito: Instagram/@rubarrichello
Rubens Barrichello, 48, resolveu devolver com bom humor as piadas que parte do público faz a respeito de sua carreira na Fórmula 1. Quando defendia a Ferrari, o piloto quase sempre tinha que deixar a dianteira com o colega Michael Schumacher, que acabaria se tornando o primeiro heptacampeão da categoria.
A internet, que não perdoa, tratou logo de transformar a situação em meme. É comum quando alguém se manifesta sobre algo com muito atraso, uma figura de Rubinho aparece nos comentários. O mesmo ocorre quando alguém demora muito para fazer alguma coisa que estava sendo esperado dela. E assim por diante.
Com a pandemia, parece que o jogo virou. O piloto, que hoje corre na Stock Car, lembrou que deve tomar a vacina contra a Covid-19 antes que a maior parte dos brasileiros, já que mora nos Estados Unidos. Vale lembrar que a vacinação nos Estados Unidos já começou, enquanto no Brasil a campanha ainda deve demorar.

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"Rubinho Barrichello mora nos EUA e vai se vacinar antes de você", brincou nas redes sociais. "Fim de uma era de piadas #chupa mundo."
A publicação fez sucesso entre os fãs de esportes, que estão replicando a mensagem desde terça-feira (15). Até o apresentador Milton Neves entrou na brincadeira. "O troco de Rubinho Barrichello contra as piadas surradas...", comentou.

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