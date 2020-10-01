Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que portão!

Gigante! Tamanho da porta da mansão de Rodrigo Faro vira meme

Na imagem é possível ver que a porta tem pelo menos uns oito metros de altura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 08:13

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:13

O apresentador Rodrigo Faro
O apresentador Rodrigo Faro Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigofaro
O apresentador Rodrigo Faro, 46, é o mais novo meme da internet. Isso porque ele resolveu postar uma foto da entrada de seu casarão. E o tamanho da porta de entrada chamou a atenção.
Na postagem, Faro brincou sobre o fato de estar cansado e não poder fazer festa. "Depois de gravar o dia todo, partiu Festa do Japa... Japacama!", publicou.
Na imagem é possível ver que a porta tem pelo menos uns oito metros de altura. Famosos como Xand Avião e a árbitra Fernanda Colombo fizeram piada. "Se essa porta existisse na época do Titanic, estariam todos salvos pra contar história", brincou a árbitra.
Mas logo a internet em massa resolveu se divertir com a situação. E não foram poucas as brincadeiras feitas e divulgadas pelas redes sociais. "A porta da casa do Rodrigo Faro é maior do que a minha autoestima", disse um seguidor. "A porta do Rodrigo Faro é a única que pode receber o Optimus Prime para tomar um café da tarde", comentou outro.
Ver essa foto no Instagram

Depois de gravar o dia todo, partiu Festa do Japa...Japacama!!!!!

Uma publicação compartilhada por Rodrigo Faro (@rodrigofaro) em

Veja Também

Tyler Posey de 'Teen Wolf' entra para Onlyfans e divulga vídeo nu

Aos 76 anos, Ronnie Von se torna youtuber com programa na garagem de casa

"Vítimas de preconceito", diz defesa do motorista da confusão no Leblon

"A porta da casa do Rodrigo Faro é maior do que a minha vontade de jogar tudo pro alto", disse um outro seguidor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados