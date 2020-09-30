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Ousado

Tyler Posey de 'Teen Wolf' entra para Onlyfans e divulga vídeo nu

Ato está no serviço de conteúdo exclusivo mais conhecido pelo material erótico

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 14:05
O ator Tyler Posey, famoso pela série
O ator Tyler Posey, famoso pela série "Teen Wolf" Crédito: Instagram/@tylerposey58
O ator Tyler Posey, 28, se juntou a lista de celebridades que estão no OnlyFans, aplicativo que cobra para dar acesso a conteúdos exclusivos, mais conhecida pelo material erótico.
Conhecido por seu papel na série "Teen Wolf", que chegou ao fim em 2017, Posey anunciou a novidade através das redes sociais nesta segunda-feira (28). No vídeo publicado pelo astro, ele aparece nu enquanto faz uma serenata com um violão.
O OnlyFans é conhecido por ser um aplicativo de assinatura e costuma ficar com 20% da receita de suas estrelas. Além de Posey, outras celebridades marcam presença no serviço de streaming. A atriz Bella Thorne chegou a faturar US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,39 milhões no câmbio atual) em apenas um dia na plataforma. O site só pode ser acessado para pessoas acima de 18 anos de idade.

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Desde que "Teen Wolf" foi cancelado, Tyler Posey realizou novos trabalhos. Em 2018, ele co-estrelou o filme de terror "Verdade ou Desafio" com a atriz Lucy Hale, de "Pretty Little Liars".
Recentemente Posey apareceu em dois episódios da série de antologia de adaptação "Scream" da MTV e VH1. Bastante ativo nas redes sociais, onde possuí mais de cinco milhões de seguidores, o ator compartilha cliques sensuais e sem camisa.
Em um destes cliques, Posey aparece nu em frente ao fogo onde cozinha. "Fritando a linguiça nu. Eu gosto de viver perigosamente", escreveu o ator na legenda.
Ver essa foto no Instagram

Frying sausage in the nude. I like to live dangerously

Uma publicação compartilhada por Tyler Posey (@tylerposey58) em

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