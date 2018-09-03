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VIOLÊNCIA

Casa da atriz Bella Thorne é invadida e tem mais de R$ 600 mil em itens roubados

Foram levadas joias, roupas e bolsas de grife da casa da atriz em Los Angeles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2018 às 18:37

Publicado em 03 de Setembro de 2018 às 18:37

A casa de Bella Thorne em Los Angeles, Estados Unidos, foi roubada no último fim de semana. Os ladrões levaram cerca de 150 mil dólares (algo como R$ 619 mil) em itens, de acordo com o TMZ.
Os ladrões quebraram a janela frontal e entraram na casa pouco após Bella sair. A polícia informou que está usando as imagens das câmeras de segurança da residência na investigação, mas os ladrões usavam bandanas cobrindo o rosto durante o roubo.
De acordo com fontes próximas a atriz, foram levadas joias, roupas vintage e bolsas e malas de grife, como Chanel e Louis Vuitton. Uma das malas, inclusive, foi usada pelos ladrões para carregar os pertences menores roubados.
No mês passado, a residência já havia sofrido uma tentativa de invasão. A janela foi quebrada, mas, como Bella estava em casa, os suspeitos fugiram.

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