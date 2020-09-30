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Carreira

Aos 76 anos, Ronnie Von se torna youtuber com programa na garagem de casa

''Estou aprendendo a respirar novos ares', disse cantor e apresentador

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2020 às 14:29
O apresentador Ronnie Von
O apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial
Ronnie Von, 76, não quer saber de ficar parado. Fora do ar desde o ano passado, quando a Gazeta encerrou o programa Todo Seu, resolveu usar o seu talento como comunicador na internet. Nesta terça-feira (29), ele anunciou que está se tornando youtuber.
O cantor e apresentador vai comandar o "Garagem do Ronnie", no qual pretende falar sobre a própria carreira, dar dicas de gastronomia e conversar com convidados. A atração vai ser gravada em uma garagem cenográfica dentro da mansão dele, no Morumbi (zona sul de São Paulo).
A estreia está marcada para a próxima quarta-feira (7) no canal que ele criou para a nova empreitada. "O YouTube para mim é uma grande novidade", contou. "Eu não tinha nenhuma experiência em relação a esse tipo de ferramenta."

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"O canal no Youtube me parecia uma coisa bastante distante, uma vez que toda a minha formação e a minha informação é em televisão aberta", admitiu. "A grande diferença é que temos uma liberdade enorme no desenvolvimento do conteúdo e isso me estimulou a abrir o canal. Como Kika, minha esposa, sempre diz, a TV é o meu oxigênio e estou aprendendo a respirar novos ares."
"Essa vai ser a tônica do canal: levar dicas ao público, de uma forma simples, leve, descontraída e apurada", adiantou. "Existem hoje milhões de canais no YouTube e minha função será tentar o meu melhor para que pelo menos possa me destacar nessas coisas tão gigantescas em termos de números."

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