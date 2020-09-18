Mariana Godoy estreia na Band com papo com Ronnie Von

A apresentadora Mariana Godoy Crédito: Reprodução/Instagram @marianagodoy

A Band definiu a estreia da apresentadora Mariana Godoy para esta segunda-feira (21), a partir das 22h45. Ela vai comandar o talk show Melhor Agora que mesclará entretenimento, descontração e bate-papo sobre temas atuais.

"É um talk show agradável e leve. Uma companhia agradável para as noites de segunda-feira com gente interessante, quadros musicais e receitas de petiscos e bebidas para fazer em uma festa ou em um coquetel", define Mariana Godoy.

Semanalmente, ela entrevistará convidados, famosos ou não, além de apresentar um número musical. Na estreia quem marcará presença serão os apresentadores Ronnie Von e Cátia Fonseca. O cenário será dividido em três sets (sofá, bar e palco). O bar vai ser responsável por um dos momentos mais descontraídos da noite no qual a apresentadora chamará seus convidados para comer um petisco ou tomar um drink.

A atriz Maitê Proença também participará por videochamada e vai relembrar papéis que marcaram sua trajetória, além de falar sobre o espetáculo virtual "O Pior de Mim", que revisita sua turbulenta história pessoal. A música ficará por conta da cantora sertaneja Yasmin Santos.

Além das entrevistas, a atração terá alguns quadros fixos, como o Arquivo Band, onde serão exibidas reportagens, finais de campeonatos, situações emocionantes e outros momentos que fizeram a história da emissora. O primeiro homenageado será Chacrinha.

OUTROS QUADROS

No quadro Casa de Artista, Mariana vai visitar a casa dos famosos para mostrar um pouco de sua intimidade deles. O chef francês Erick Jacquin será o primeiro a aparecer intimamente em sua residência, em São Paulo.

O quadro Cadê Você? vai procurar por celebridades que se afastaram da mídia, e o Nó na Crise abrirá espaço a pessoas que se reinventaram durante a pandemia. Há ainda o quadro Alma Brasileira que reunirá histórias de superação.