Aos 76 anos, Ronnie Von revela sexo intenso na quarentena: 'Rolou muito'

Kika Von e o marido, o apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial

Amor é algo que está tendo de sobra na casa de Ronnie Von, de 76 anos. Segundo o próprio apresentador disse ao jornalista Felipeh Campos durante live no Instagram, ele e a esposa, Kika, de 65 anos, não podem se encostar que a vontade de fazer sexo já vem. Isolados na mansão em que vivem, em São Paulo, eles estão em isolamento desde o início da pandemia do coronavírus.

"Rolou muito sexo nessa quarentena. E, até agora pelo menos, eu nunca precisei tomar o trovão azul. A gente não pode se encostar que a vontade já vem. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é a pura verdade", alegou o artista, durante o bate-papo ao vivo.

Segundo Ronnie, a paixão entre os dois ficou ainda mais intensa depois que a esposa se submeteu a um tratamento de reposição hormonal. "O médico disse que ela ainda não tinha entrado na menopausa. Imagina ela ficar grávida nessa quarentena", brincou o príncipe da música brasilera.