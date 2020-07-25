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Aos 76 anos, Ronnie Von revela sexo intenso na quarentena: 'Rolou muito'

Kika, de 65 anos, a esposa do apresentador, se submeteu a uma terapia de reposição hormonal. 'Rolou muito sexo nessa quarentena', disse Ronnie Von
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 11:15

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 11:15

Kika Von e o marido, o apresentador Ronnie Von
Kika Von e o marido, o apresentador Ronnie Von Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial
Amor é algo que está tendo de sobra na casa de Ronnie Von, de 76 anos. Segundo o próprio apresentador disse ao jornalista Felipeh Campos durante live no Instagram, ele e a esposa, Kika, de 65 anos, não podem se encostar que a vontade de fazer sexo já vem. Isolados na mansão em que vivem, em São Paulo, eles estão em isolamento desde o início da pandemia do coronavírus. 
"Rolou muito sexo nessa quarentena. E, até agora pelo menos, eu nunca precisei tomar o trovão azul. A gente não pode se encostar que a vontade já vem. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam, mas é a pura verdade", alegou o artista, durante o bate-papo ao vivo. 
Segundo Ronnie, a paixão entre os dois ficou ainda mais intensa depois que a esposa se submeteu a um tratamento de reposição hormonal. "O médico disse que ela ainda não tinha entrado na menopausa. Imagina ela ficar grávida nessa quarentena", brincou o príncipe da música brasilera. 

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O apresentador aproveitou, ainda, para se declarar para a amada: "Ela é apaixonada por mim desde os 11 anos e esperou 23 para ficar comigo. Kika e eu somos a prova de que existem almas gêmeas, aquela história da tampa na panela".

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