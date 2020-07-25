Cleo Pires faz acordo e não é mais atriz exclusiva da Globo

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Cleo Pires usou as redes sociais nesta sexta (24) para atualizar os fãs sobre sua situação profissional. Em vídeos publicados pelos stories do Instagram, a filha de Gloria Pires declarou que não é mais uma atriz exclusiva da Globo.

"Gente, eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. A partir do fim deste mês, o meu contrato com a Globo vai mudar e, a partir de agora, a gente vai fazer projetos juntos pontuais. Atuar é uma das minhas paixões, não existe a possibilidade de um dia eu parar de exercer essa profissão. Vocês ainda vão me ver muito em muitas novelas, filmes, séries...Atuar é uma das coisas que me transforma", começou a explicar.

E continuou: "O que vai acontecer é que eu não vou mais ser uma atriz exclusiva da empresa, e é um lance que eu venho estudando há bastante tempo. Eu tenho uma inquietude artística que tá me impulsionando para novas rumos há um tempo e eu tô pronta pra esse novo ciclo. E eu amo toda a minha trajetória na Globo, a gente vai continuar parceiro sempre".