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Mudança de contrato

Cleo Pires faz acordo e não é mais atriz exclusiva da Globo

Atriz teve mudança feita em seu contrato com a emissora e, agora, trabalhará apenas pontualmente com a Globo

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 09:59
A atriz Cleo Pires
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Cleo Pires usou as redes sociais nesta sexta (24) para atualizar os fãs sobre sua situação profissional. Em vídeos publicados pelos stories do Instagram, a filha de Gloria Pires declarou que não é mais uma atriz exclusiva da Globo. 
"Gente, eu tô aqui para contar uma novidade para vocês. A partir do fim deste mês, o meu contrato com a Globo vai mudar e, a partir de agora, a gente vai fazer projetos juntos pontuais. Atuar é uma das minhas paixões, não existe a possibilidade de um dia eu parar de exercer essa profissão. Vocês ainda vão me ver muito em muitas novelas, filmes, séries...Atuar é uma das coisas que me transforma", começou a explicar. 
E continuou: "O que vai acontecer é que eu não vou mais ser uma atriz exclusiva da empresa, e é um lance que eu venho estudando há bastante tempo. Eu tenho uma inquietude artística que tá me impulsionando para novas rumos há um tempo e eu tô pronta pra esse novo ciclo. E eu amo toda a minha trajetória na Globo, a gente vai continuar parceiro sempre". 

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Cleo aproveitou para agradecer aos seguidores pelo apoio e disse: "Eu fico muito grata por tudo que eu aprendi lá, por todas as pessoas que eu conheci, por todas as personagens que eu pude viver, a experiência que eu ganhei na Globo me permitiu ser a artista que eu sou hoje. Eu aprendi muito, foi uma escola incrível pra mim, mas 2020 tá sendo um ano diferente, um ano de mudanças". 

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