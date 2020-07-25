Kylie Jenner gasta R$ 1 milhão em pônei para filha chamado Frozen

A socialite e empresária Kylie Jenner Crédito: Reprodução/Instagram @kyliejenner

A família de Kylie Jenner cresceu! Mas não de bebês (humanos) desta vez. A socialite desembolsou nada menos que algo em torno de R$ 1 milhão para adquirir um pônei para a filha, Stormi.

De acordo com informações do Daily Mail, a socialite de 22 anos deu o nome de Frozen para o mimo dado à herdeira de 2 anos de idade. O responsável por criar os animais, Stal Wilten, confirmou a transação comercial pelo Instagram.

"Temos notícias de que nosso mais precioso pônei chegou bem em Los Angeles e ficará com uma doce garota chamara Stormi. Kylie Jenner, com muita classe, garantiu que sua filha terá o pônei mais precioso que há", escreveu o criador de pôneis no post feito na web.