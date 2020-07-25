Kylie Jenner gasta R$ 1 milhão em pônei para filha chamado Frozen

A família de Kylie Jenner cresceu! Mas não de bebês (humanos) desta vez. A socialite desembolsou nada menos que algo em torno de R$ 1 milhão para adquirir um pônei para a filha, Stormi.
De acordo com informações do Daily Mail, a socialite de 22 anos deu o nome de Frozen para o mimo dado à herdeira de 2 anos de idade. O responsável por criar os animais, Stal Wilten, confirmou a transação comercial pelo Instagram.
"Temos notícias de que nosso mais precioso pônei chegou bem em Los Angeles e ficará com uma doce garota chamara Stormi. Kylie Jenner, com muita classe, garantiu que sua filha terá o pônei mais precioso que há", escreveu o criador de pôneis no post feito na web.
Sozinho, o pônei custou US$ 200 mil, fora as taxas de cerca de US$ 10 mil para que o animal seja transportado da Holanda para Los Angeles, nos Estados Unidos. O bichinho tem 17 anos de idade e será levado à Terra do Tio Sam no início da próxima semana por conta da mudança de país.