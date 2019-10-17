Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ostentação

Felipe Titto compra carro avaliado em R$ 1,5 milhão 'por impulso'

Ator visitou concessionária de amigo e acabou saindo com carro novo

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 19:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 19:42
O ator Felipe Titto Crédito: Instagram/@felipetitto
O ator Felipe Titto, 33, revelou aos seus seguidores que acabou comprando um carro por impulso durante uma visita a uma concessionária de um amigo, no Rio de Janeiro.
"Nem posso vir a essas lojas que sempre acabo fazendo merda", disse ele em seus stories no Instagram, enquanto mostrava os carros à venda.
Enquanto passeava entre os automóveis, o ator mostrou um modelo Mercedes AMG G63, que já pertenceu a ele. "Esse carro aqui era meu. Eu vendi para ele, ele vendeu para um cara, e o cara trouxe de volta", disse.

Veja Também

Felipe Titto diz que não sabe se faria homossexual em novela na TV

Carrão de 200 mil reais de David Brazil é riscado na festa de Ludmilla

Kylie Jenner compra carrão milionário e mostra veículos de luxo na web

Depois do passeio, Titto acabou não resistindo e comprou uma Mercedes AMG GT, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. "Falei que não posso ir na loja deles que eu faço merda. Aí, deu bosta, velho! Deu bom, né, gente? [sic]", disse, mostrando detalhes do novo carro.
Titto está na novela "A Dona do Pedaço" (Globo) desde agosto deste ano, quando entrou como o personagem Abdias, um professor de boxe.
Na trama, ele é contratado por Agno (Malvino Salvador) para treinar Rock (Caio Castro). A missão não é um problema para Titto, que já luta boxe há anos -a rotina do ator é recheada de exercícios, incluindo musculação, ciclismo, skate e artes circenses, que ele pratica desde criança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Cartórios - 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados