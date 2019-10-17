Felipe Titto compra carro avaliado em R$ 1,5 milhão 'por impulso'

O ator Felipe Titto Crédito: Instagram/@felipetitto

O ator Felipe Titto, 33, revelou aos seus seguidores que acabou comprando um carro por impulso durante uma visita a uma concessionária de um amigo, no Rio de Janeiro.

"Nem posso vir a essas lojas que sempre acabo fazendo merda", disse ele em seus stories no Instagram, enquanto mostrava os carros à venda.

Enquanto passeava entre os automóveis, o ator mostrou um modelo Mercedes AMG G63, que já pertenceu a ele. "Esse carro aqui era meu. Eu vendi para ele, ele vendeu para um cara, e o cara trouxe de volta", disse.

Depois do passeio, Titto acabou não resistindo e comprou uma Mercedes AMG GT, avaliada em cerca de R$ 1,5 milhão. "Falei que não posso ir na loja deles que eu faço merda. Aí, deu bosta, velho! Deu bom, né, gente? [sic]", disse, mostrando detalhes do novo carro.

Titto está na novela "A Dona do Pedaço" (Globo) desde agosto deste ano, quando entrou como o personagem Abdias, um professor de boxe.