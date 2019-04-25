Carrão de 200 mil reais de David Brazil é riscado na festa de Ludmilla

tomou um susto quando saiu dana madrugada desta quinta (25). O promoter teve seu carrão, avaliado em R$ 200 mil, riscado com a palavra "racista". O veículo é um

Segundo o jornal Extra, que teve acesso às fotos dos veículos, David foi às redes sociais falar do ocorrido. "Ih...riscaram o meu carro, sabe? Escreveram assim: racista, racista, racista. Povo maluco, onde é que nós vamos parar? Mas, enfim, já estou na minha casa, com saúde. Vou ter que trocar é de carro. Deus me dá trabalho e força para isso. Beijo para você, que riscou meu carro", disse.