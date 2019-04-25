Carrão de 200 mil reais de David Brazil é riscado na festa de Ludmilla

David Brazil tomou um susto quando saiu da festa de Ludmilla na madrugada desta quinta (25). O promoter teve seu carrão, avaliado em R$ 200 mil, riscado com a palavra "racista". O veículo é um modelo da Jaguar azul.
Segundo o jornal Extra, que teve acesso às fotos dos veículos, David foi às redes sociais falar do ocorrido. "Ih...riscaram o meu carro, sabe? Escreveram assim: racista, racista, racista. Povo maluco, onde é que nós vamos parar? Mas, enfim, já estou na minha casa, com saúde. Vou ter que trocar é de carro. Deus me dá trabalho e força para isso. Beijo para você, que riscou meu carro", disse.
O promoter continou: "Tá ali todo riscadinho, mas não vou postar, não vou mostrar. É uma coisa tão baixo astral, tão de quinta, tão de mau caráter. Aqui é para coisas boas. Mostro coisas boas. Você que riscou meu carro, lá tinha câmera, você vai se lascar. Mas faz parte".