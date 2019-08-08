Felipe Titto diz que não sabe se faria homossexual em novela na TV

, 32, fez sua estreia como o professor de boxeem(Globo) nesta terça-feira (6), e já é alvo de comentários dos internautas. Depois da novela(2017-2018), do longa(2019) e passagem pelo, ele integra agora o elenco fixo da novela da faixa das nove.

"Meu perfil tem muito a ver com o do meu personagem. Eu faço várias modalidades esportivas, entre elas o boxe. Acredito que isso ajudou bastante na hora da escolha dos produtores", diz Titto em entrevista à Folha. Ele conta que, para o personagem, precisou se dedicar ainda mais aos seus treinamentos e definir músculos, além de redobrar a atenção com a dieta.