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Saúde

Faustão é internado em São Paulo, mas já está em casa

Segundo a revista Quem, apresentador sentiu dores na perna e inchaço
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 nov 2020 às 21:57

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 21:57

O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: Globo/Selmy Yassuda
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado em São Paulo. Diferente das primeiras informações que circularam na internet no fim da tarde desta segunda-feira (2), o apresentador não foi para o Hospital Albert Einstein neste Dia de Finados. Em conversa com a Revista Quem, a esposa do comunicador informou que a internação aconteceu na semana passada.
De acordo com a publicação, Faustão sentiu dores na perna e inchaço. "Tomou remédio e aproveitou para fazer um check-up", disse Luciana à revista, explicando que ele já voltou para casa.
Luciana disse à Quem que o marido passou a segunda-feira (2) gravando edições de janeiro do seu programa "Domingão do Faustão".

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