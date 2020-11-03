Faustão é internado em São Paulo, mas já está em casa

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, foi internado em São Paulo. Diferente das primeiras informações que circularam na internet no fim da tarde desta segunda-feira (2), o apresentador não foi para o Hospital Albert Einstein neste Dia de Finados. Em conversa com a Revista Quem, a esposa do comunicador informou que a internação aconteceu na semana passada.
De acordo com a publicação, Faustão sentiu dores na perna e inchaço. "Tomou remédio e aproveitou para fazer um check-up", disse Luciana à revista, explicando que ele já voltou para casa.
Luciana disse à Quem que o marido passou a segunda-feira (2) gravando edições de janeiro do seu programa "Domingão do Faustão".