Ex-RBD Dulce María abre o jogo sobre depressão e casamento

A atriz e cantora mexicana Dulce María, ex-RBD, em ensaio sensual para a Marie Claire sob as lentes de Mario Macin e styling de Iliàn Castañeda Crédito: Mario Macin/Reprodução/Instagram @dulcemaria

Dulce María teve tempos áureos da carreira quando fez parte do internacional RBD - grupo que fez mais sucesso até hoje sem ser de língua não-inglesa. Em entrevista à Marie Claire, a cantora e atriz mexicana revelou que está contando os dias para seu casamento com o diretor Paco Álvarez, mas que também passou por poucas e boas durante um período de depressão aguda.

"Havia um contraste na minha vida de estar de repente cheia de gente em volta de mim, gritando meu nome com tanta euforia, adrenalina, mas me sentia sozinha em meu quarto. Não voltava para minha casa e não via minha família por muito tempo. Vivia longos períodos fora de casa e perdia muitas coisas simples da vida", contou a atriz à publicação.