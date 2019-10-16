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Se sentia sozinha

Ex-RBD Dulce María abre o jogo sobre depressão e casamento

Apesar de todo o sucesso, cantora e atriz mexicana sofreu com perdas na vida pessoal e agora conta os dias para subir ao altar

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 08:35

Publicado em 

16 out 2019 às 08:35
A atriz e cantora mexicana Dulce María, ex-RBD, em ensaio sensual para a Marie Claire sob as lentes de Mario Macin e styling de Iliàn Castañeda Crédito: Mario Macin/Reprodução/Instagram @dulcemaria
Dulce María teve tempos áureos da carreira quando fez parte do internacional RBD - grupo que fez mais sucesso até hoje sem ser de língua não-inglesa. Em entrevista à Marie Claire, a cantora e atriz mexicana revelou que está contando os dias para seu casamento com o diretor Paco Álvarez, mas que também passou por poucas e boas durante um período de depressão aguda. 
"Havia um contraste na minha vida de estar de repente cheia de gente em volta de mim, gritando meu nome com tanta euforia, adrenalina, mas me sentia sozinha em meu quarto. Não voltava para minha casa e não via minha família por muito tempo. Vivia longos períodos fora de casa e perdia muitas coisas simples da vida", contou a atriz à publicação. 

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"As pessoas devem sempre ter esperanças de que tudo vai passar e de que você mesmo é responsável, de alguma forma, de dar os primeiros passos. De se aproximar de Deus ou de buscar seu lado espiritual, de ser feliz, de se afastar do que te deixa triste, de quem não acredita em você", completou. 

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