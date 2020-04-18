Ex-BBB Pyong fala de processos e lembra morte do pai por depressão

O ex-BBB e hipnólogo Pyong Lee Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee

"Ontem a noite foi longa e se estendeu até o amanhecer, porque focamos na seleção das provas e documentos que irão instruir as medidas judiciais. Eu pensei muito antes de tomar esta decisão, mas se tornou insuportável quando os discursos de ódio chegaram no baixo nível de agredir e ofender minha esposa e, principalmente, meu filho que tem apenas 2 meses", começou dizendo.

"Teremos uma batalha judicial contra esses que odeiam minha etnia asiática e atacam meu filho e minha esposa. Eu sinto que preciso lutar não apenas para defendê-los, mas também em nome de todos que sofrem linchamento e bullying online, cancelamento, racismo, preconceito e toda forma de opressão digital, que levam milhares de pessoas à depressão e muitos outros problemas, inclusive o suicídio".