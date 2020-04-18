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Ex-BBB Pyong fala de processos e lembra morte do pai por depressão

Hipnólogo do 'BBB 20' foi à web esclarecer algumas polêmicas e decidiu compartilhar decisão que tomou sobre ataques na web e falou de depressão, que levou o pai à morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 08:28

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 08:28

O ex-BBB e hipnólogo Pyong Lee
O ex-BBB e hipnólogo Pyong Lee Crédito: Reprodução/Instagram @pyonglee
Pyong Lee decidiu ir às redes nesta sexta (17) para desabafar sobre a morte do pai por depressão e sua decisão de contratar uma junta de advogados para processar internautas por ataques na web
"Ontem a noite foi longa e se estendeu até o amanhecer, porque focamos na seleção das provas e documentos que irão instruir as medidas judiciais. Eu pensei muito antes de tomar esta decisão, mas se tornou insuportável quando os discursos de ódio chegaram no baixo nível de agredir e ofender minha esposa e, principalmente, meu filho que tem apenas 2 meses", começou dizendo. 
"Teremos uma batalha judicial contra esses que odeiam minha etnia asiática e atacam meu filho e minha esposa. Eu sinto que preciso lutar não apenas para defendê-los, mas também em nome de todos que sofrem linchamento e bullying online, cancelamento, racismo, preconceito e toda forma de opressão digital, que levam milhares de pessoas à depressão e muitos outros problemas, inclusive o suicídio". 

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Ele deu o exemplo do pai quando citou a luta contra a doença: "Quando eu ainda era criança, meu pai faleceu por depressão. Eu também tive depressão e isso me marcou muito! Na minha profissão de hipnoterapeuta, cuido de pessoas que sofrem depressão e me sinto agora na tarefa de lutar contra aquilo que causa este tipo de sofrimento, como vem acontecendo comigo, infelizmente". 

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