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Ex-BBB Íris Stefanelli surge irreconhecível: 'Não mexe mais no rosto'

Seguidores fizeram apelo para ex-sister não se submeter a mais intervenções estéticas com medo de que a loira acabe perdendo a linha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 08:25

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 08:25

A ex-BBB Íris Stefanelli
A ex-BBB Íris Stefanelli Crédito: Reprodução/Instagram @irisstefanelli
Íris Stefanelli, a Siri, acabou surpreendendo os seguidores nesta quarta (14) ao surgir irreconhecível nas redes sociais. 
A ex-BBB apareceu com uma maquiagem mais pesada e os internautas estranharam, apontando até que ela se submeteu a novos procedimentos estéticos para mudar a aparência. 

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Nos comentários de um dos vídeos que foram publicados no Instagram, os fãs questionaram. "Não mexe mais no rosto", pediu uma internauta. Outro escreveu: "Só reconheci por causa da voz. Muito diferente!". "Só falta fazer harmonização para mudar a voz agora...", ironizou uma seguidora. 

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