Ex-BBB Íris Stefanelli surge irreconhecível: 'Não mexe mais no rosto'

Íris Stefanelli, a Siri, acabou surpreendendo os seguidores nesta quarta (14) ao surgir irreconhecível nas redes sociais.
A ex-BBB apareceu com uma maquiagem mais pesada e os internautas estranharam, apontando até que ela se submeteu a novos procedimentos estéticos para mudar a aparência.
Nos comentários de um dos vídeos que foram publicados no Instagram, os fãs questionaram. "Não mexe mais no rosto", pediu uma internauta. Outro escreveu: "Só reconheci por causa da voz. Muito diferente!". "Só falta fazer harmonização para mudar a voz agora...", ironizou uma seguidora.