Ex-BBB Flayslane começa carreira internacional em televisão do México

O programa #5OLOELLAS é apresentado por quatro apresentadoras mulheres, Octavia Porto, Liana, Danik e Tania, que, em um bate-papo intimista, conversam sobre amor, sexo, saúde e trabalho.

Não é segredo para ninguém que a artista quer conquistar ares internacionais para bombar na música. Após a participação dos cantores colombianos Farina e Camilo em sua live do YouTube, Flay ganhou visibilidade fora do Brasil, sendo noticiada em alguns veículos latinos, que repercutiram as participações e os grandes números obtidos na live.