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Deu entrevista

Ex-BBB Flayslane começa carreira internacional em televisão do México

Programa em que a cantora vai estrear, #5OLOELLAS já teve como convidadas as estrelas Sofia Reyes, Anitta e Tini

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 08:38
A ex-BBB e cantora Flayslane
A ex-BBB e cantora Flayslane Crédito: Reprodução/Instagram @flay
Nesta terça (6), Flayslane deu o start na carreira internacional A cantora foi entrevistada em um programa de televisão do México, que já recebeu outras grandes estrelas internacionais, como Anitta, Tini e Sofia Reyes.  5OLOELLLAS!, nome da atração, foi ao ar às 17h (horário de Brasília).  
O programa #5OLOELLAS é apresentado por quatro apresentadoras mulheres, Octavia Porto, Liana, Danik e Tania, que, em um bate-papo intimista, conversam sobre amor, sexo, saúde e trabalho.

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Não é segredo para ninguém que a artista quer conquistar ares internacionais para bombar na música. Após a participação dos cantores colombianos Farina e Camilo em sua live do YouTube, Flay ganhou visibilidade fora do Brasil, sendo noticiada em alguns veículos latinos, que repercutiram as participações e os grandes números obtidos na live.

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