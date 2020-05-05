Ex-'BBB', capixaba Gizelly diz que pretende ajudar presidiárias

Giselly passeia de barco no Canal de Camburi Crédito: Reprodução/Instagram

Polêmica e uma das "personagens" mais marcantes do "BBB20", a capixaba Gizelly Bicalho revelou que ela e a ex-sister Marcela McGowan, amigas de confinamento, pretendem prestar assistência a presidiárias e realizar ações sociais voltadas às mulheres.

"Eu e Marcela estamos pensando em ações sociais voltadas para mulheres. Eu com o direito e ela com a medicina. Minha missão na Terra é trabalhar com mulheres. Pensamos em fazer ações sociais em presídios femininos, cuidando delas e dando assistência. Elas são maltratadas, abandonadas, sem vaidade. Na casa, eu falei coisas que acho que muita gente ainda não tinha ouvido", disse a ex-sister em entrevista à "Quem".

A advogada criminal falou ainda sobre as "mazelas" da advocacia e o envolvimento de mulheres em crimes. "Vou militar onde estiver. Muita gente não conhece as mazelas da advocacia criminal. Na maioria das vezes, as mulheres cometem crimes por conta dos namorados, maridos, primos, tios ou por legítima defesa. Marcela já se comprometeu, e Manu disse que posso contar com ela também", afirma.