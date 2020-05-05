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Criminoso invade casa durante live de cantor sertanejo e é imobilizado

Brunno Souza diz que família está bem, e pede que fãs não reajam a assaltos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 11:15

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 11:15

Cantor sertanejo Brunno Souza
Cantor sertanejo Brunno Souza Crédito: Instagram/BrunnoSouza
O cantor Brunno Souza foi surpreendido por um ladrão durante uma live que ele fazia para seus fãs, no último sábado (2), dentro da casa de um amigo no Pará. O músico tocava seu violão quando começou a ouvir gritos e, assustado, correu para ver o que estava acontecendo. Os gritos eram da dona da casa, esposa do amigo de Souza e mãe de um bebê de um ano de idade que dormia no quarto em que o ladrão entrou.
Em conversa com os fãs nesta segunda (4), Souza explicou via Instagram que conseguiu imobilizar o ladrão com a ajuda do amigo, e que a polícia foi acionada, chegando logo em seguida. "A Polícia o levou! Não sei dizer por quanto tempo [ele ficará preso]", diz ele.
"Foi tudo muito rápido! Só amarramos pra ele não fugir antes que a polícia chegasse para tomar as providências cabíveis", afirmou, acrescentando que o ladrão não estava armado.

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"Não é o recomendado reagir ao assalto. A gente fez aquilo na adrenalina e calor. Não é certo. Se ele estivesse armado com certeza o final teria sido diferente [...] Nunca resista ou reaja. Foi uma exceção, tinha um bebê de um ano no quarto".
Segundo o músico, todos da família estão bem, apenas "um pouco assustados com a repercussão".

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