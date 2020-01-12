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Família real

'Eu e meu irmão agora somos entidades separadas', diz príncipe William

Segundo jornal The Sunday Times, Duque de Cambridge teria confidenciado a amigo sua tristeza com a decisão do irmão de abandonar seu posto como membro do alto escalão da realeza
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 13:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 13:57

Príncipes William e Harry Crédito: theroyalfamily/Instagram
De acordo com um amigo próximo do príncipe William, o Duque de Cambridge teria ficado triste com a decisão do irmão de abandonar seu posto como membro do alto escalão da família real britânica. Segundo com o jornal The Sunday Times, ele teria confidenciado: "Sempre abracei meu irmão e não posso mais fazer isso. Somos entidades separadas".
"Estou triste com isso. Tudo o que podemos fazer, e tudo o que eu posso fazer, é tentar e apoiá-los, e esperar que chegue um tempo em que estejamos na mesma página. Eu quero que todos joguem no mesmo time", disse supostamente o príncipe.
De acordo com fontes próximas ao Palácio de Buckingham, a família real irá se reunir na próxima segunda-feira, 13, para lidar com o anúncio de que o príncipe Harry e Meghan Markle desejam ser "financeiramente independentes". Além da Rainha Elizabeth II, também estarão presentes Harry, William e o príncipe Charles.
Meghan, que está no Canadá, deve participar da reunião por telefone. Segundo com o The Times, ela ainda teria assinado um contrato de dublagem para um dos próximos filmes da Disney, cujo cachê será inteiramente doado para a ONG de proteção aos elefantes.

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