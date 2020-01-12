'Eu e meu irmão agora somos entidades separadas', diz príncipe William

Príncipes William e Harry Crédito: theroyalfamily/Instagram

De acordo com um amigo próximo do príncipe William, o Duque de Cambridge teria ficado triste com a decisão do irmão de abandonar seu posto como membro do alto escalão da família real britânica. Segundo com o jornal The Sunday Times, ele teria confidenciado: "Sempre abracei meu irmão e não posso mais fazer isso. Somos entidades separadas".

"Estou triste com isso. Tudo o que podemos fazer, e tudo o que eu posso fazer, é tentar e apoiá-los, e esperar que chegue um tempo em que estejamos na mesma página. Eu quero que todos joguem no mesmo time", disse supostamente o príncipe.

De acordo com fontes próximas ao Palácio de Buckingham, a família real irá se reunir na próxima segunda-feira, 13, para lidar com o anúncio de que o príncipe Harry e Meghan Markle desejam ser "financeiramente independentes". Além da Rainha Elizabeth II, também estarão presentes Harry, William e o príncipe Charles.