Esposa de Cid Moreira abre o jogo e nega cárcere: "Que loucura é essa?"

O jornalista Cid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram @ocidmoreira

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez à imprensa sobre as ações realizadas pelos filhos de seu marido.

Nas últimas semanas, os herdeiros chegaram a ir à Justiça alegando que ela o mantém em cárcere privado.

Ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tudo isso não passa de uma mentira.

"Cárcere privado? Que loucura é essa? Um cara forte desse, faz vários comerciais", disparou.

Ela também disse que o marido não tem o menor sinal de demência ou confusão mental. "Muito lúcido, muito ativo. Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado", exemplificou.