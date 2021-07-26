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Ela é acusada

Esposa de Cid Moreira abre o jogo e nega cárcere: "Que loucura é essa?"

Fátima Sampaio foi à televisão e quebrou o silêncio sobre os acontecimentos das últimas semanas, em que foi acusada de controlar à força o jornalista

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 08:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2021 às 08:31
O jornalista Cid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio
O jornalista Cid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio Crédito: Reprodução/Instagram @ocidmoreira
Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez à imprensa sobre as ações realizadas pelos filhos de seu marido. 
Nas últimas semanas, os herdeiros chegaram a ir à Justiça alegando que ela o mantém em cárcere privado. 
Ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tudo isso não passa de uma mentira. 
"Cárcere privado? Que loucura é essa? Um cara forte desse, faz vários comerciais", disparou. 
Ela também disse que o marido não tem o menor sinal de demência ou confusão mental. "Muito lúcido, muito ativo. Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado", exemplificou. 
E terminou: "É admirável chegar nessa idade (93 anos) com tanta tranquilidade, lucidez, capacidade".

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