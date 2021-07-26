Esposa de Cid Moreira abre o jogo e nega cárcere: "Que loucura é essa?"

Fátima Sampaio, esposa de Cid Moreira, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez à imprensa sobre as ações realizadas pelos filhos de seu marido.
Nas últimas semanas, os herdeiros chegaram a ir à Justiça alegando que ela o mantém em cárcere privado.
Ao Domingo Espetacular, da Record, ela disse que tudo isso não passa de uma mentira.
"Cárcere privado? Que loucura é essa? Um cara forte desse, faz vários comerciais", disparou.
Ela também disse que o marido não tem o menor sinal de demência ou confusão mental. "Muito lúcido, muito ativo. Ele decide as coisas, ele escolhe o que vai vestir, o que vai comer. Ele decide se vai entrar nesse comercial, se isso aqui pode ou não pode. Ele lê os contratos, é um cara super atualizado", exemplificou.
E terminou: "É admirável chegar nessa idade (93 anos) com tanta tranquilidade, lucidez, capacidade".