Nicole Bahls e Marcelo Bimbi se separam após três anos de união

Nicole Bahls e o ex-marido, Marcelo Bimbi Crédito: Reprodução/Instagram @marcelobimbioficial

Nicole Bahls, 35, e Marcelo Bimbi, 36, não formam mais um casal. Eles ficaram casados por três anos, e, segundo a influenciadora digital e modelo, não aconteceu nada especial que tivesse motivado a separação.

"Foi só desgaste natural de um relacionamento e fomos deixando de nos falar, de conversar e já estamos 20 dias sem nos falarmos. Marcelo foi para o Acre trabalhar e acabamos nos afastando", disse Bahls à coluna de Fábia Oliveira, confirmando a notícia dada primeiro por Léo Dias, do Metrópoles.

Embora admita que está triste, o que é natural num momento de separação, a influenciadora disse que está com o coração mais leve. "São 20 dias já e dói bem menos", assumiu, antes de elogiar Bimbi. "Ele foi um marido muito bom para mim. Sempre me tratou muito bem, mas chegou ao fim. Eu desejo só coisas boas para o Marcelo", finalizou.

Em entrevista ao F5 em janeiro, Bahls contou que ela e Bimbi pretendiam ter um filho ainda em 2021. Ela diz que seu relógio biológico está apitando forte. "Vai ter que sair, este ano tem que sair", afirmou à época. "Agora são 35 [anos], ou sai ou congela (risos)."

Ela explicou que a ideia era engravidar naturalmente no segundo semestre do ano. "Estou microchipada, vai vencer no meio do ano", disse Bahls ao se referir ao implante anticoncepcional. "Queria deixar ele vencer natural. Com certeza, quero fazer um bebezinho [no segundo semestre de 2021]."