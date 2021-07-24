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Michael B. Jordan deve viver Super-Homem negro em série da HBO Max

Minissérie será centrada no personagem Val-ZOd, criado em 2014

Publicado em 24 de Julho de 2021 às 15:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 jul 2021 às 15:37
O ator Michael B. Jordan
O ator Michael B. Jordan Crédito: Instagram/@michaelbjordan
Michael B. Jordan, 34, deve interpretar uma versão negra do Super-Homem, em uma série que está sendo desenvolvida para a plataforma de streaming do HBO Max. De acordo com o site especializado Collider, o projeto está sendo desenvolvido pela produtora do ator, a Outlier Society.
A minissérie será centrada no personagem Val-ZOd, criado em 2014 nas histórias em quadrinhos da DC Comics. Assim como o Super-Homem original, ele foi enviado à Terra para escapar da destruição de Krypton.
Jordan é conhecido por "Pantera Negra" e também pelos filmes da saga "Creed: Nascido para Lutar", nos quais interpreta Donnie, filho de Apollo Creed. Em novembro, ele foi eleito pela People o homem mais sexy do mundo em 2020.
"É um bom clube do qual se fazer parte", declarou na ocasião. Jordan afirmou também que as mulheres de sua família "estão orgulhosas" pelo título. "Quando minha avó era viva, era algo [a revista] que ela colecionava, e naturalmente minha mãe lia muito, assim como minhas tias. Esta será uma que elas colocarão em um lugar especial."

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O ator começou sua carreira na infância em programas de TV como "All My Children" e progrediu constantemente em Hollywood até uma atuação extraordinária no drama de justiça social "Fruitvale Station: A Última Parada", de 2013.
O ator tem defendido uma maior diversidade em Hollywood. Em 2018, sua produtora foi a primeira a adotar publicamente normas de inclusão, que estipulam que filmes devem empregar elenco e equipe diversificados.

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