Enrique Diaz e Mariana Lima se casam após 20 anos de relacionamento

"Quem quem quem se casou hoje de tarde? Quem quem quem inventou a 'União Instável' para sempre nos anais da justiça brasileira? Quem quem quem é meu amor há vinte anos e é a coisa mais intensa que alguém já imaginou na vida? Quem quem quem não tem o controle sobre a própria vida e é só amor e não saber e mais amor e delícia e confusão? E quem tem as filhas mais amadas e mais queridas e mais bagunceiras? Ai que eu amo tanto vocês! Te amo, meu amor", escreveu Enrique no perfil oficial dele no Instagram.