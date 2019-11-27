Fotos: galã da Globo, Pedro Carvalho é casado com advogado bonitão

Muita gente se comoveu com Abel e Britney, em "A Dona do Pedaço", na Globo, personagens dos artistas Pedro Carvalho e Glamour Garcia. Mas se engana quem achou que o romance dos dois poderia acontecer fora da telinha, na vida real.
Segundo o jornal Extra, o galã da Globo é casado há quase dois anos com o advogado João Henrique Simonetti. O eleito teria sido inclusive um dos motivos que o ator, que é de Portugal, teve para se mudar para o Brasil de vez.
Eles moram juntos, atualmente, mas mantêm uma relação bastante discreta.