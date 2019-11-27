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Juntos há quase dois anos!

Fotos: galã da Globo, Pedro Carvalho é casado com advogado bonitão

O ator Pedro Carvalho viveu Abel em 'A Dona do Pedaço', mas não é de Britney (Glamour Garcia) que ele divide o coração na vida real; o galã é casado com um advogado bonitão há quase dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 13:16

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 13:16

O ator Pedro Carvalho Crédito: Globo/João Miguel Júnior
O advogado João Henrique Simonetti e o ator Pedro Carvalho Crédito: Reprodução/Instagram
Muita gente se comoveu com Abel e Britney, em "A Dona do Pedaço", na Globo, personagens dos artistas Pedro Carvalho e Glamour Garcia. Mas se engana quem achou que o romance dos dois poderia acontecer fora da telinha, na vida real. 

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Segundo o jornal Extra, o galã da Globo é casado há quase dois anos com o advogado João Henrique Simonetti. O eleito teria sido inclusive um dos motivos que o ator, que é de Portugal, teve para se mudar para o Brasil de vez.
O advogado João Henrique Simonetti Crédito: Reprodução/Instagram
Eles moram juntos, atualmente, mas mantêm uma relação bastante discreta. 

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