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Sem traumas

Dudu Azevedo revela ter sofrido assédio sexual de homens e mulheres

Dudu mantém um relacionamento desde 2015 com a médica Fernanda Mader, que é sobrinha da atriz Malu Mader
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 09:12

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:12

O ator Dudu Azevedo
O ator Dudu Azevedo Crédito: Fabiano Battaglin/Camila Mira/Reprodução/Instagram @duduazevedo
O ator Dudu Azevedo, 42, que atualmente pode ser visto em "Flor do Caribe" (Globo), na pele do piloto de caça Amadeu, e em "Jesus" (Record), como o personagem principal, revelou que já sofreu assédio sexual de homens e de mulheres. As declarações foram dadas ao canal do influenciador Caio Fischer.
Segundo ele, conseguiu se desvencilhar desse com "presença de espírito". "Eu, por diversas vezes, passei por essas coisas fora do trabalho e dentro do trabalho também. E sobrevivi a elas com presença de espírito. Eu fui assediado por homens e mulheres. Assédio sexual e assédio moral", contou.
Porém, segundo o ator, não ficou nenhuma marca do ocorrido. "Mas de alguma forma, na situação, eu deslizei. Consegui passar por aquilo como se fosse uma situação corriqueira. Desconversei e fui adiante", revelou.
Em determinado momento do papo, contou que trata-se de uma situação muito "obscura". "Se você é assediado por alguém no trabalho, você pode reagir de uma forma diferente. Mas ainda assim, essa situação toda é muito obscura. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece como se não estivesse acontecendo. Como se fosse um blefe ou como se fosse uma cartada", emendou.
"Quando você assume uma postura mais dura, mais radical, você estabelece seu espaço, mas quebra também uma relação social. E é disso que as pessoas sempre tiveram medo", completou o ator.

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Dudu mantém um relacionamento desde 2015 com a médica Fernanda Mader, que é sobrinha da atriz Malu Mader. Com ela ele tem um filho, Joaquim, que nasceu em 2018.
O ator já participou de filmes como "Qualquer Gato Vira-Lata" e "Muita Calma Nessa Hora", além de novelas como "Três Irmãs" e "O Rico e Lázaro".

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