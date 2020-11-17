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Joaquim Lopes anuncia que vai ser pai de gêmeas: 'Tranquilidade absolutamente insana'

Ator contou a novidade ao lado de Marcella Fogaça, com quem namora desde 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 nov 2020 às 16:52

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 16:52

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça
Joaquim Lopes e Marcella Fogaça Crédito: Instagram/@lopesjoca
Joaquim Lopes, 40, anunciou nesta segunda-feira (16) que será pai de gêmeas. Ao lado da cantora Marcella Fogaça, com quem começou a se relacionar em 2018, ele contou a novidade nas redes sociais.
"E eu só penso em vocês 3", escreveu no Instagram. "A expressão 'o próximo ultrassom' virou o compromisso mais esperado de todos os dias. Quero ver vocês. O tempo todo."
"Agora estão nadando, 7,78 centímetros, 167 e 168 batimentos por segundo", contou. "Já reconhecem a presença da outra. Vão sair já sabendo da importância do outro. Vão sair já sabendo que não somos feitos pra solidão, mas que precisamos encontrar nossa solitude. Mas não muito por favor. Que a partir desse momento até o meu último dia eu ficarei em estado absoluto de uma irreparável saudade, mesmo quando estiver segurando vocês duas nos meus braços.
"E eu penso em vocês... E me vem, de surpresa, uma paz", continuou. "E um sono sorrateiro às 16h22 no colo da Marcella. Finjo pra ela e pra mim que sintonizei no sono de vocês. Acredito no que acabei de fingir. E vem uma tranquilidade absolutamente insana. De que tudo vai dar certo. E que tudo vai se encaixar dentro do amor que eu e a mãe de vocês estamos preparando aqui fora."
"E eu respiro aliviado no momento que eu entendo que minha vida começou no momento que vocês começaram", concluiu. "Que Deus abençoe vocês todos os dias amores da minha vida."

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