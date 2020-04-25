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Drake dorme em cama de R$ 2,2 milhões, que pesa meia tonelada e o faz 'flutuar'

Cama faz parte da mobília de sua mansão de R$ 520 mi no Canadá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 18:12

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 18:12

O rapper Drake
O rapper Drake Crédito: Reprodução/Instagram @champagnepapi
Casas e carros luxuosos parecem ser comuns entre os rappers americanos. Mas Drake, 33, levou a ostentação a outro nível e comprou uma cama de US$ 400 mil (mais de R$ 2,2 mi). "Ela me permite flutuar", afirmou ele à revista Architectural Digest.
A cama personalizada para o músico levou cerca de 600 horas para ser feita e pesa em torno de meia tonelada. Chamada Grand Vividus, ela foi feita pela marca sueca Hastens, que garante durabilidade de até cem anos em suas peças.
O preço é elevado devido aos materiais naturais usados na fabricação da cama, como crina de cavalo, lã, algodão e linho. "O quarto é o lugar para onde eu vou para esquecer a pressão do mundo lá fora, afirmou ele ao abrir sua casa à revista Architectural Digest.

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A mansão estaria avaliada em US$ 100 milhões, o equivalente a cerca de R$ 566 milhões. O projeto foi feito por ele e pelo designer de interiores Ferris Rafauli.
Segundo o site The Blast, deve ter muita gente querendo esquecer a pressão do mundo lá fora, e disposta a pagar bem caro pra isso, já que existe lista de espera para uma cama como a do rapper.

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