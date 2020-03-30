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Drake publica no Instagram primeiras fotos do filho, de dois anos

Junto com as fotos de Adonis, o cantor falou sobre a questão do isolamento, e disse estar com saudades da família e dos amigos

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:43
Drake e o filho Adonis
Drake e o filho Adonis Crédito: Instagram/ @champagnepapi
O rapper Drake divulgou em seu Instagram nesta segunda-feira, 30, as primeiras fotos do seu filho, Adonis, que tem dois anos de idade. Na mesma publicação, o cantor falou sobre o isolamento, e disse estar com saudades da família e dos amigos.
Drake postou diversas fotos de Adonis, a maioria junto com o cantor, e outra também com a mãe da criança, a artista Sophie Brussaux. O rapper também publicou uma foto antiga dos pais, e falou sobre como tem enfrentado o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.
"O que é importante agora é se conectar com sua própria luz interna. Isso vai criar a maior abertura de todas", disse Drake. Ele afirmou que é importante se conectar com pessoas e coisas que "trazem alegria", e disse que está com saudade da família e dos amigos: "Eu não posso esperar pelo alegre dia em que todos nós poderemos nos reunir. Até lá, mantenham suas luzes acesas".
Ver essa foto no Instagram

What is most important for you right now is to connect to your own inner light. This will create the biggest opening of all. Trust that you have all of the power within to make this happen, and in order to do that connect to the people and things that bring you a lot of joy. When the mind starts to move into overthinking or fear, shift your attention right away to something bright. It doesnt matter what has happened in the past or what is happening around us now, you can always make the choice to break free of the wheel of suffering and panic and open up to your own light. We are powerful manifestors , so once you make the choice in the moment to shift your awareness to something good, it will show you in your reality. Be conscious, especially right now of fears coming in from others, and recognize that not everything should be held by you. Laughter is your best medicine, but tears can also be a powerful release. Let go of any judgment you may have around that. Remember that you are never alone, and if you need to be reminded of that ask for support and it will show up. Everything comes down to intention, and even though there are conflicting energies circling around us you must KNOW...It will rebuild. But in order for that to happen, you have to do exactly that. Trust. You have the biggest heart and that is your greatest gift. Its impossible to always control your surroundings, but when you shift the focus to how you want to feel, everything will conspire to assist you. I love and miss my beautiful family and friends and I cant wait for the joyful day when we are all able to reunite. Until then please keep your lights on. ?

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