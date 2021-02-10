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Recebeu transfusão

DJ Bárbara Labres vai parar na UTI após cirurgia: "Perdi muito sangue"

A jovem de 26 anos de idade teve que receber transfusões de sangue e também relatou outras complicações em decorrência de uma cirurgia de varizes à que se submeteu
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 fev 2021 às 09:37

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 09:37

A DJ Bárbara Labres vai parar na UTI de hospital após cirurgia de varizes com complicações
A DJ Bárbara Labres vai parar na UTI de hospital após cirurgia de varizes com complicações Crédito: Reprodução/Instagram @barbaralabres
A DJ Bárbara Labres, de 26 anos de idade, foi ao Instagram nesta terça (9) para falar sobre seu estado de saúde. A artista teve que ser internada em uma UTI de hospital após se submeter a uma cirurgia de varizes. 
Nesta terça (9), ela publicou uma série de stories no Instagram para explicar o motivo que a levou ter que ser internada na ala de atenção máxima do hospital. "Os últimos dias têm sido bem difíceis para mim, hoje tem três ou quatro dias que eu estou na UTI. Senti muita dor", começou. E ainda falou que tem tido problemas no estômago e enxaqueca.
"A anestesia me deu outro efeito bot. Eu tive encefalia, enxaqueca, e também, por algum motivo que ninguém conseguiu entender direito, eu perdi muito sangue. Minha hemoglobinas foram para 4. Aí tive que vir para a UTI fazer três bolsas de transfusão de sangue e agora estou bem melhor", relatou. 

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A DJ finalizou dizendo que ainda está muito fraca e que não vê a hora de voltar para casa e aproveitou para agradecer o carinho dos fãs, que têm enviado mensagens se preocupando com Bárbara. 
A Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) manifestou que "ato anestésico, seja por anestesia local, geral ou bloqueio do neuroeixo (raquianestesia ou peridural), não determina sangramento por si só, principalmente em cura cirúrgica de varizes. Em verdade, tão somente em excepcionalíssimas ocasiões, pode-se imputar causas de sangramento ao ato anestésico, mas não no tipo de cirurgia mencionada".

Correção

11/02/2021 - 4:40
Versão anterior desta matéria atribuía, erroneamente, a hemorragia sofrida pela DJ Bárbara Labres a um efeito da anestesia. No entanto, o sangramento não teve sua causa definida. O texto foi corrigido

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