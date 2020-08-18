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Polêmica

CPM 22 cita 'erro indefensável' de Japinha e anuncia desligamento do baterista

Músico que conversou com menor de idade já havia sido afastado do grupo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 ago 2020 às 13:50

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 13:50

Ricardo Di Roberto o Japinha do CPM 22
Ricardo Di Roberto o Japinha do CPM 22 Crédito: Instagram/ricardo_japinha
O CPM 22 decidiu desligar o baterista Ricardo "Japinha" do grupo após o músico ser alvo de uma polêmica envolvendo uma menor de idade. Em junho deste ano, vazaram conversas em que Japinha diz que gostaria de conhecer a garota, pergunta sua idade e se ela é virgem. Na época, ele tinha 38 anos e a fã do grupo tinha 16.
"Depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava isso tudo e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende", diz um comunicado do grupo, publicado via Instagram, nesta segunda-feira (17).
"Dito isto, venho aqui comunicar que, após uma conversa franca entre nós, olho no olho, o Japinha está sendo desligado do CPM22. Nossas decisões sempre foram e sempre serão tomadas para o melhor da banda, como instituição. Todos cometemos erros, mas alguns, infelizmente comprometem uma relação".

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Japinha já havia sido afastado da banda na época em que as conversas vazaram. Na ocasião, também via redes sociais, o grupo afirmou "não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja", e que continuariam sem o baterista.
Antes da revelação do caso e da tomada de decisão do grupo, o baixista Fernando Sanchez anunciou que estava deixando a banda, por meio do seu Instagram Stories, como uma forma de posicionamento.
"Venho aqui por meio deste comunicar que estou me desligando da banda CPM 22", anunciou. "Muito obrigado por todos esses anos, e agora me dedico apenas ao meu estudio e às minhas outras bandas @o_inimigo_ e @bonuscup".
Ver essa foto no Instagram

BOM DIA FÃS E AMIGOS!!! Por favor, leiam atentamente como se eu tivesse falando e olhando no olho de cada um de vocês!! Em 1995 o Wally me chamou pra montar o CPM que depois se tornaria CPM22. Desde então, isso passou a ser a minha razão de viver, assim como a oportunidade de poder expôr meus ideais, o que acredito, o que me incomoda, o que me deixa feliz, as frustrações, o amor... A banda se tornou profissional, caímos na estrada, foi e está sendo a realização de um sonho, mas com isso, mesmo sendo algo sensacional, vem o desgaste, a convivência e as divergências. Isso é normal, desde que não ponha em risco o principal motivo de estarmos aqui, o CPM22. Cada integrante que saiu da banda, saiu por alguma razão e estamos passando de novo pela mesma situação. Depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava isso tudo e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta NÃO condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende. Dito isto, venho aqui comunicar que, após uma conversa franca, entre nós, olho no olho, o Japinha está sendo desligado do CPM22. Nossas decisões sempre foram e sempre serão tomadas para o melhor da banda, como instituição. Todos cometemos erros, mas alguns, infelizmente comprometem uma relação!! Agradecemos de coração e o desejamos sorte!! Quem quiser seguir com o CPM22, vamo com tudo!! Eu amo essa porra, essa banda faz parte de mais da metade da minha vida e às vezes temos que tomar decisões difíceis. Se não tivéssemos enfrentado cada situação, boa ou ruim, com seriedade, não estaríamos completando 1/4 de século de existência!! Bom, é isso, aguardem as novidades!!! Fiquem em paz!! Beijos e abraços!! Badaui

Uma publicação compartilhada por CPM 22 (@cpm22) em

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