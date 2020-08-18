CPM 22 cita 'erro indefensável' de Japinha e anuncia desligamento do baterista

Ricardo Di Roberto o Japinha do CPM 22 Crédito: Instagram/ricardo_japinha

O CPM 22 decidiu desligar o baterista Ricardo "Japinha" do grupo após o músico ser alvo de uma polêmica envolvendo uma menor de idade. Em junho deste ano, vazaram conversas em que Japinha diz que gostaria de conhecer a garota, pergunta sua idade e se ela é virgem. Na época, ele tinha 38 anos e a fã do grupo tinha 16.

"Depois de sermos surpreendidos com o teor das questões relacionadas ao nosso baterista Ricardo Japinha, tentamos entender realmente o que significava isso tudo e chegamos à conclusão que esse tipo de conduta não condiz com o que acreditamos e com o que a banda defende", diz um comunicado do grupo, publicado via Instagram, nesta segunda-feira (17).

"Dito isto, venho aqui comunicar que, após uma conversa franca entre nós, olho no olho, o Japinha está sendo desligado do CPM22. Nossas decisões sempre foram e sempre serão tomadas para o melhor da banda, como instituição. Todos cometemos erros, mas alguns, infelizmente comprometem uma relação".

Japinha já havia sido afastado da banda na época em que as conversas vazaram. Na ocasião, também via redes sociais, o grupo afirmou "não compactuar com atitudes desrespeitosas com quem quer que seja", e que continuariam sem o baterista.

Antes da revelação do caso e da tomada de decisão do grupo, o baixista Fernando Sanchez anunciou que estava deixando a banda, por meio do seu Instagram Stories, como uma forma de posicionamento.