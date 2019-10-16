Alívio

Cleo recupera perfil hackeado e pede a fãs que clicaram para trocar senha

Post foi o mesmo que apareceu na conta de Marina Ruy Barbosa

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 19:56 - Atualizado há 6 anos

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Cleo, 37, anunciou no início da tarde desta quarta-feira (16) a recuperação de sua conta no Instagram após ela ter sido hackeada. A cantora e atriz afirmou que cerca de 600 mil pessoas chegaram a clicar no post falso e pediu que todos troquem suas senhas por segurança. "Até meu pai clicou sem saber", disse no programa Se Joga (Globo).

Segundo Cleo, seu perfil foi invadido por volta das 4h30 desta quarta, quando os hackers colocaram em sua conta um post anunciando uma doação de celular. A mesma mensagem já tinha aparecido na conta da atriz Marina Ruy Barbosa, 24, em julho, que também foi hackeada na ocasião.

Cleo, que tem 11,6 milhões de seguidores, afirmou que ficou preocupada com a segurança de seus fãs ao perceber o que estava acontecendo. Em menos de 8 horas, no entanto, o Instagram já havia resolvido. A atriz afirmou que procurou a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática, mas foi orientada a procurar uma delegacia normal.

Desde o início do mês, a atriz tem o Instagram como uma de suas ferramentas de trabalho por conta do projeto "Cleo on Demand", em que ela produz conteúdos de temática social, artística e cultural para seu IGTV (ferramenta de vídeo da rede social). O primeiro conteúdo é a série "Onde Está Mariana?", com Valesca Popozuda.

