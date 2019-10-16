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Cleo Pires tem rede social hackeada: 'Estamos tomando providências'

Caso é semelhante ao de Marina Ruy Barbosa, que aconteceu em julho

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 15:13

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 out 2019 às 15:13
A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo
Cleo, 37, teve sua conta do Instagram hackeada na manhã desta quarta-feira (16) e avisou seus seguidores via Twitter: "Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências", escreveu. "Não cliquem em nenhum link".
Em julho, a atriz Marina Ruy Barbosa também teve a sua conta no Instagram invadida duas vezes seguidas. As mesmas mensagens que apareceram no perfil de Cleo foram divulgadas na conta de Marina, divulgando uma campanha de doação de celulares.

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"Levei um susto após sair do trabalho tarde e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar do ocorrido com e-mails, mensagens e ligações", escreveu Ruy Barbosa na ocasião.

ATRIZ PRODUZIU LONGA PELO IGTV

No início do mês, a atriz usou a sua conta no Instagram justamente para se lançar como produtora. No projeto "Cleo on Demand", ela produz conteúdos de temática social, artística e cultural para seu IGTV (ferramenta de vídeo da rede social).
O primeiro conteúdo é a série “Onde Está Mariana?”, sobre violência doméstica, estrelada por Valesca Popozuda. "O que me motivou [a criar o projeto] foi essa onda de censura e ignorância que estamos vivendo", declarou Cleo nesta terça-feira (1º), durante a apresentação do novo trabalho para convidados e imprensa.

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