Cleo Pires faz revelações sobre vida pessoal para Giovanna Ewbank

Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram

Cleo Pires, 36, participou de um quadro no canal de Giovanna Ewbank, 32, no qual fez revelações sobre sua vida pessoal. Em uma delas, a atriz e cantora, que agora assina apenas Cleo, contou não saber o número exato de tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. São "entre 25 e 32", disse a morena.

A filha de Glória Pires e Fábio Júnior falou também sobre o desejo de ser mãe. "Tenho meus filhos cachorros. São quatro que moram com o João e dois que moram comigo. A guarda anda pouco compartilhada, ando meio ausente ultimamente, mas tenho vontade de ter filhos humanos".