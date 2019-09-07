Cleo Pires faz revelações sobre vida pessoal para Giovanna Ewbank

Cleo Pires, 36, participou de um quadro no canal de Giovanna Ewbank, 32, no qual fez revelações sobre sua vida pessoal. Em uma delas, a atriz e cantora, que agora assina apenas Cleo, contou não saber o número exato de tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. São "entre 25 e 32", disse a morena.
A filha de Glória Pires e Fábio Júnior falou também sobre o desejo de ser mãe. "Tenho meus filhos cachorros. São quatro que moram com o João e dois que moram comigo. A guarda anda pouco compartilhada, ando meio ausente ultimamente, mas tenho vontade de ter filhos humanos".
A morena, que está solteira após dois casamentos, contou ainda que tem seus casos, mas que nenhum deles é sério. "Libriano nasce pensando 'vou casar', aí depois fala 'não quero mais, esquece que eu existo'", brincou Cleo, que não assumiu relacionamento algum após o término com Rômulo Arantes Neto, em 2016.