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Intimidade

Cleo Pires faz revelações sobre vida pessoal para Giovanna Ewbank

A filha de Glória Pires e Fábio Júnior disse que não sabe quantas tatuagens exatamente tem espalhadas pelo corpo

Publicado em 

07 set 2019 às 20:42

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 20:42

Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram
Cleo Pires, 36, participou de um quadro no canal de Giovanna Ewbank, 32, no qual fez revelações sobre sua vida pessoal. Em uma delas, a atriz e cantora, que agora assina apenas Cleo, contou não saber o número exato de tatuagens que tem espalhadas pelo corpo. São "entre 25 e 32", disse a morena.
A filha de Glória Pires e Fábio Júnior falou também sobre o desejo de ser mãe. "Tenho meus filhos cachorros. São quatro que moram com o João e dois que moram comigo. A guarda anda pouco compartilhada, ando meio ausente ultimamente, mas tenho vontade de ter filhos humanos". 
A morena, que está solteira após dois casamentos, contou ainda que tem seus casos, mas que nenhum deles é sério. "Libriano nasce pensando 'vou casar', aí depois fala 'não quero mais, esquece que eu existo'", brincou Cleo, que não assumiu relacionamento algum após o término com Rômulo Arantes Neto, em 2016.

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