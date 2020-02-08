Cleo Pires diz que vai participar do Show dos Famosos

A declaração foi dada em entrevista da atriz e cantora para João Vicente de Castro, seu ex-namorado, no canal GNT. "Lancei dois EPs e um single ano passado, e esse ano, a gente vai lançar dois singles e um álbum no segundo semestre. Mas antes eu vou fazer o Show dos Famosos", afirmou.

Cleo também falou sobre o Big Brother Brasil 20, que, na visão dela e de João Vicente, virou uma cápsula da sociedade atual. "Eu acho por um lado muito bom, porque a gente pode ver de fora como a sociedade se comporta, ou seja, homens tóxicos, machistas, ali dentro fazendo o que eles fazem na frente de todo o Brasil e para eles é muito natural. Imagina mulheres que não têm a defesa de um público o que elas não sofrem", disse.