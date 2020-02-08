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Baile da Vogue

Cleo Pires diz que vai participar do Show dos Famosos

A declaração foi dada em entrevista da atriz e cantora para João Vicente de Castro, seu ex-namorado, no canal GNT

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 11:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 11:18
A atriz Cleo Pires diz que vai participar do Show dos Famosos Crédito: Instagram
Cleo, 37, disse na madrugada deste sábado (8), durante o Baile da Vogue, que vai participar do Show dos Famosos, quadro no Domingão do Faustão (TV Globo), em que celebridades fazem performances musicais homenageando outros artistas.
A declaração foi dada em entrevista da atriz e cantora para João Vicente de Castro, seu ex-namorado, no canal GNT. "Lancei dois EPs e um single ano passado, e esse ano, a gente vai lançar dois singles e um álbum no segundo semestre. Mas antes eu vou fazer o Show dos Famosos", afirmou.
Cleo também falou sobre o Big Brother Brasil 20, que, na visão dela e de João Vicente, virou uma cápsula da sociedade atual. "Eu acho por um lado muito bom, porque a gente pode ver de fora como a sociedade se comporta, ou seja, homens tóxicos, machistas, ali dentro fazendo o que eles fazem na frente de todo o Brasil e para eles é muito natural. Imagina mulheres que não têm a defesa de um público o que elas não sofrem", disse.
A atriz e cantora escolheu um vestido com transparência e a cintura bem marcada.

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