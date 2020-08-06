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Claudia Raia revela 'barraco' em separação com Alexandre Frota

Atriz contou que tem desejo de ser mãe novamente e criticou falas preconceituosas em relação a sua idade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:02

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:02

Claudia Raia e Alexandre Frota se casaram em dezembro de 1986 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro
Claudia Raia e Alexandre Frota se casaram em dezembro de 1986 na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
A atriz Claudia Raia participou do programa Cada Um no Seu Banheiro, da apresentadora Sabrina Sato, na terça-feira, 4, e falou sobre seu relacionamento com o ator Alexandre Frota. Ao longo da entrevista, ela também revelou o desejo de ser mãe, apesar do preconceito devido a sua idade.
"Eu fiz um barraco na minha vida, com o Alexandre Frota", contou a atriz. Claudia Raia e Alexandre Frota foram casados entre 1986 e 1989, quando se divorciaram. Ela relatou que os dois se separaram, mas que Frota não saia de sua casa: "Eu peguei e joguei tudo dele na Lagoa, no Rio, para ele ir embora. Aí ele foi obrigado a sair".
No mesmo dia, ela soube que o ex estava realizando uma festa em seu apart-hotel. "Me deu um ódio. Eu peguei meu carro, fui lá e quebrei o apart hotel dele inteiro", lembrou ela. Claudia também revelou que não guardou o vestido que usou no casamento com Frota, e disse que "foi um casamento que tinha tudo pra não dar certo e não deu".

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Na conversa com Sabrina, Claudia, que está com 53 anos, também falou do preconceito em torno da sua idade: "Quando você chega nos 45 te jogam num buraco negro. Te falam "chega, acabou, acabou sua carreira, você não procria mais, seus filhos tão crescidos, chega pra você já deu". Eu estou no momento mais fértil da minha vida, mais criativo da minha vida, como é que acabou pra mim? Eu estou começando meu segundo ato".
Foi então que Sabrina perguntou se Claudia queria ser mãe novamente ou avó, e a atriz revelou que ainda quer ter mais um filho. Ela contou que congelou alguns óvulos e que seu marido, o ator Jarbas Homem de Mello, está animado com a ideia: "vamos ver o que acontece".

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