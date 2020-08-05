Claudia Raia entrega que primeiro beijo foi com mulher: 'Treinei'

Claudia Raia foi a convidada desta terça (4) para o programa Cada Um no Seu Banheiro, de Sabrina Sato, no YouTube. Durante a atração, a atriz confessou que seu primeiro beijo foi com uma mulher.
A esposa de Jarbas Homem de Mello disse que decidiu beijar a eleita porque estava treinando para beijar um rapaz de quem estava gostando.
"Ai eu chamei, eu tinha uma amiga, que era a Cristina, superamiga minha, falei: 'Vem cá, eu treinei muito no espelho. Agora eu preciso treinar com alguém, eu preciso treinar com você porque eu vou agarrar o Geraldinho'. Treinei horas com ela", explicou Claudia.
"Só beijei ela de mulher na vida. Depois nunca mais beijei uma mulher", completou a atriz.