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Claudia Raia entrega que primeiro beijo foi com mulher: 'Treinei'

Atriz confessou a Sabrina Sato, no YouTube, que estava treinando com a amiga um beijo que queria dar no rapaz de quem estava gostando
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:47

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:47

A atriz Claudia Raia
A atriz Claudia Raia Crédito: Reprodução/Instagram @claudiaraia
Claudia Raia foi a convidada desta terça (4) para o programa Cada Um no Seu Banheiro, de Sabrina Sato, no YouTube. Durante a atração, a atriz confessou que seu primeiro beijo foi com uma mulher. 
A esposa de Jarbas Homem de Mello disse que decidiu beijar a eleita porque estava treinando para beijar um rapaz de quem estava gostando. 
"Ai eu chamei, eu tinha uma amiga, que era a Cristina, superamiga minha, falei: 'Vem cá, eu treinei muito no espelho. Agora eu preciso treinar com alguém, eu preciso treinar com você porque eu vou agarrar o Geraldinho'. Treinei horas com ela", explicou Claudia. 

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"Só beijei ela de mulher na vida. Depois nunca mais beijei uma mulher", completou a atriz. 

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