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Em meio a boatos de crise, Ivete ganha beijo de marido em live

Sangalo se apresentou por duas horas e meia e seu primeiro show virtual, e contou com uma plateia de brinquedos e a presença do seu presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:35

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:35

A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
Em meio a rumores de que passa por uma crise no casamento, a cantora Ivete Sangalo, 48, ganhou um beijo, em transmissão online ao vivo, do marido, o nutricionista Daniel Cady, 35.
Durante live nesta terça-feira (4), Ivete resolveu cantar uma música em homenagem a Jorge Portugal, escritor e ex-secretário de Cultura da Bahia, morto na última segunda-feira (3). Depois, com o fim da música, Daniel tomou a iniciativa de dar um beijão na esposa. Ambos, porém, seguem sem aliança.
Na última semana, ela apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores de que ela estava em processo de separação de Cady, com quem está desde 2011.
Ivete tem participado de muitas lives. De acordo com ela, é importante falar com o público. A primeira live musical dela ocorreu em abril.
Sangalo se apresentou por duas horas e meia e seu primeiro show virtual, e contou com uma plateia de brinquedos e a presença do seu presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10.

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A apresentação também foi exibida pela Globo e pelo Globoplay, simultaneamente. O projeto Em Casa, da emissora, tem como proposta apresentar shows dos artistas para entreter o público durante o período de quarentena por causa do coronavírus.
A cantora também arrecadou pouco mais de R$ 400 mil, segundo o aplicativo PicPay. As doações foram repassadas a instituições como Ação da Cidadania, Amigos do Bem, Baobá, Cufa, Fundo Emergencial para a Saúde, Gastromotiva, Pracatum, Redes da Maré, União Rio e Unicef, para o atual momento de crise pela pandemia.
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Então.. AMOR ? #ivetesangalo #danielcady

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