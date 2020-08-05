Em meio a boatos de crise, Ivete ganha beijo de marido em live

A cantora Ivete Sangalo Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

Em meio a rumores de que passa por uma crise no casamento, a cantora Ivete Sangalo , 48, ganhou um beijo, em transmissão online ao vivo, do marido, o nutricionista Daniel Cady , 35.

Durante live nesta terça-feira (4), Ivete resolveu cantar uma música em homenagem a Jorge Portugal, escritor e ex-secretário de Cultura da Bahia, morto na última segunda-feira (3). Depois, com o fim da música, Daniel tomou a iniciativa de dar um beijão na esposa. Ambos, porém, seguem sem aliança.

Na última semana, ela apareceu sem aliança durante um bate-papo virtual e isso alimentou rumores de que ela estava em processo de separação de Cady, com quem está desde 2011.

Ivete tem participado de muitas lives. De acordo com ela, é importante falar com o público. A primeira live musical dela ocorreu em abril.

Sangalo se apresentou por duas horas e meia e seu primeiro show virtual, e contou com uma plateia de brinquedos e a presença do seu presença de seu marido, Daniel Cady, e do filho mais velho do casal, Marcelo, 10.

A apresentação também foi exibida pela Globo e pelo Globoplay, simultaneamente. O projeto Em Casa, da emissora, tem como proposta apresentar shows dos artistas para entreter o público durante o período de quarentena por causa do coronavírus.