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Mansão milionária de Bon Jovi tem adega, elevadores e sete banheiros

Construída em 2007, a mansão na Flórida, EUA, ainda tem sete banheiros, cinco lavabos, adega totalmente climatizada, elevadores e garagem para três carros com ar condicionado

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 07:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 07:41
O artista Bon Jovi
O artista Bon Jovi Crédito: Reprodução/Instagram @bonjovi
O cantor Bon Jovi, 58, já está de casa nova. Ele comprou uma mansão na região da Flórida, Estados Unidos, pela bagatela de R$ 228 milhões. As informações são do site Palm Beach Post.
Segundo a publicação, o casarão tem estilo italiano, sete quartos e é de frente para o mar do outro lado da estrada costeira. Construída em 2007, a mansão ainda tem sete banheiros, cinco lavabos, adega totalmente climatizada, elevadores e garagem para três carros com ar condicionado.
Nova mansão de Bon Jovi tem sete quartos, sete banheiros, cinco lavabos, adega climatizada e dois elevadores
Nova mansão de Bon Jovi tem sete quartos, sete banheiros, cinco lavabos, adega climatizada e dois elevadores Crédito: Reprodução/Realtor
Os pisos de madeira da grande sala de jantar dão o toque da parte interna da residência. Ainda há um piano na sala e a decoração é rica. Do lado de fora destaque para a piscina (conheça a casa).
Em abril, o cantor havia colocado uma de suas mansões, no estado de New Jersey (EUA), à venda. Segundo a revista Variety, a casa foi anunciada pelo valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 104,4 milhões).

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Com cerca de 1.670 m², o imóvel tem seis quartos, sete banheiros, pub, cinema, piscina aquecida e até uma casa anexa com outros três quartos, quatro banheiros, sala de estar e cozinha.
De acordo com registros, ele já conseguiu passar a outro comprador essa casa.

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