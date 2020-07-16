Claudia Raia vai falar de casamento com Alexandre Frota em biografia

Claudia Raia participou de entrevista descontraída em live no perfil do "Canal Brasil" no Instagram. No bate-papo, a atriz falou da biografia que lançará em breve com detalhes da própria vida.
A obra, que ainda não tem título oficial, foi escrita pela jornalista Rosana Hermann e vai começar, de acordo com a esposa de Jarbas Homem de Mello, com a cerimônia de seu casamento com Alexandre Frota, que aconteceu na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, no dia 15 de dezembro de 1986.
"Foi uma atração à parte"
Sobre o livro, Claudia explicou: "Resisti muito, achava que ainda era cedo para contar minha história. Vivi tantas coisas que não parece que foram só 53, mas 80 anos de vida. Digo que a biografia será sobre meu primeiro ato. Sobre o segundo eu escrevo quando chegar aos 80".