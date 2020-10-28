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Folia

Claudia Leitte terá trio elétrico nos EUA e comandará Carnaval no país em 2021

Artista escolheu a Flórida para animar brasileiros e americanos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2020 às 09:57

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 09:57

A cantora Claudia Leitte
A cantora Claudia Leitte Crédito: Jacques Dequeker/Divulgação
Claudia Leitte, 40, vai transformar o estado da Flórida, nos Estados Unidos, em Bahia. Ela pretende levar o clima carnavalesco para os brasileiros e americanos curtirem no próximo ano
Em planejamento há cerca de dois anos e em parceria com uma empresa americana, foi dada a largada para a construção do primeiro trio elétrico, genuinamente baiano, mas projetado dentro das normas e seguindo os processos legais dos Estados Unidos.
Em datas alternativas ao período oficial do Carnaval, Claudia vai comandar a folia do alto do próprio trio, no final de 2021, pela primeira vez nos Estados Unidos, onde mora. O estado da Flórida foi o local escolhido por ser um local acostumado a receber os brasileiros e ser sinônimo de alegria, calor e praia.
"Estou muito feliz e empolgada. Sempre amei o Carnaval e tive o sonho de um dia poder levar a alegria e experiência dessa festa ao mundo, do nosso jeitinho brasileiro. O que será também um convite para que venham ao nosso Brasil conhecer de perto a nossa festa", diz a artista.

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Acostumada a ter uma agenda sempre lotada, a artista tem encontrado desafios para enfrentar a quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, ela dá um jeito de estar sempre ocupada. "Eu me considero inquieta. Não consigo ficar parada sem produzir nada."
Em sua casa em Miami (EUA), Claudinha divide seu tempo entre a família e os projetos que, segundo ela, não podem parar tendo em vista as atuais circunstâncias. "Estou pensando no que posso entregar para as pessoas neste período e, também, lá na frente, quando tudo passar. Sempre digo, eu estou aqui para servir as pessoas com positividade e música", diz a cantora à reportagem.

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