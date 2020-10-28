Claudia Leitte terá trio elétrico nos EUA e comandará Carnaval no país em 2021

A cantora Claudia Leitte Crédito: Jacques Dequeker/Divulgação

Claudia Leitte, 40, vai transformar o estado da Flórida, nos Estados Unidos, em Bahia. Ela pretende levar o clima carnavalesco para os brasileiros e americanos curtirem no próximo ano

Em planejamento há cerca de dois anos e em parceria com uma empresa americana, foi dada a largada para a construção do primeiro trio elétrico, genuinamente baiano, mas projetado dentro das normas e seguindo os processos legais dos Estados Unidos.

Em datas alternativas ao período oficial do Carnaval, Claudia vai comandar a folia do alto do próprio trio, no final de 2021, pela primeira vez nos Estados Unidos, onde mora. O estado da Flórida foi o local escolhido por ser um local acostumado a receber os brasileiros e ser sinônimo de alegria, calor e praia.

"Estou muito feliz e empolgada. Sempre amei o Carnaval e tive o sonho de um dia poder levar a alegria e experiência dessa festa ao mundo, do nosso jeitinho brasileiro. O que será também um convite para que venham ao nosso Brasil conhecer de perto a nossa festa", diz a artista.

Acostumada a ter uma agenda sempre lotada, a artista tem encontrado desafios para enfrentar a quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus. Mesmo assim, ela dá um jeito de estar sempre ocupada. "Eu me considero inquieta. Não consigo ficar parada sem produzir nada."