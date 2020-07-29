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Polêmica

Maicon Rodrigues diz que Ivete e Claudia Leitte se apropriam do axé e da cultura afro

Ator também criticou Anitta dizendo que 'ela ferra com todos para estar no topo'

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 16:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2020 às 16:54
Maicon Rodrigues critica Ivete Sangalo e Claudia Leitte
Maicon Rodrigues critica Ivete Sangalo e Claudia Leitte Crédito: Instagram/Rafa Mattei/Divulgação
Já faz mais de um mês desde que o ator da Globo Maicon Rodrigues decidiu expor sua opinião sobre as cantoras Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Anitta, nas redes sociais. Mas o assunto ainda continua em voga e foi lembrado por internautas na noite desta terça (28).
O namorado da ex-BBB e influenciadora digital Hanna Khalil falou sobre a questão do racismo na música brasileira e citou as cantoras baianas para explicar o motivo pelo qual artistas negros não são reconhecidos na indústria musical. O comentário de Rodrigues surgiu após a live de Taís Araújo e Ivete, quando a atriz questionou a cantora perguntando por que Margareth Menezes não era considerada "tão gigante" como ela.

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Em sua publicação, o ator que trabalhou em "Malhação Seu Lugar no Mundo" disse que o motivo pelo qual Margareth Menezes não fazer tanto sucesso -apesar de ser uma ótima cantora- é porque ela é negra. "Duas pessoas brancas levam o nome da axé music no Brasil e são chamadas de 'rainhas': Claudia Leitte e Ivete Sangalo e nenhuma das duas se coloca firmemente em relação a cultura afro-brasileira mas fazem dinheiro explorando essa cultura e não fazem nada", escreveu o artista.
Os internautas voltaram a discutir sobre a fala de Maicon Rodrigues nas redes sociais. Com opiniões divididas, o debate rende. "E mentiu ? Infelizmente Claudia e Ivete não se posicionam politicamente, não fazem questão de usar a influência para ajudar a não ser quando é pra benefício próprio", comentou um usuário do Twitter.
Já outro preferiu discordar do ator. "Engraçado o tal do Maicon Rodrigues atacar a Ivete, Cláudia Leitte e Anitta pelo fato de serem brancas e "cantarem músicas dos pretos" mas dos HOMENS ele nem falou nada né... o caso dessa falsa militância é que o povo só quer 'lacrar' pra gerar buzz com nomes que estão na mídia", escreveu.
Rodrigues também citou o nome de Anitta em sua publicação polêmica no mês passado. Ele comparou a voz de "Vai Malandra" ao cantor Elvis Presley, considerado o "pai do rock". Segundo ele Elvis roubou as músicas dos negros e levou todo o crédito, assim como Anitta. "Ela ainda tenta ferrar todos os outros artistas para continuar no topo, principalmente no lance com a Ludmilla, que todos sabem que é uma artista negra e não hétero."

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