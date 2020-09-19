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Preocupações

'Questão de saúde', diz Claudia Leitte sobre saída do 'The Voice Kids'

A cantora será substituída por Mumuzinho, mas disse que continuará orientando seu time de cantores mirins virtualmente

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 11:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 11:20
A cantora Claudia Leitte
A cantora Claudia Leitte não vai participar dos últimos episódios do The Voice Kids Crédito: Jacques Dequeker/Divulgação
A cantora Claudia Leitte citou preocupações com a sua saúde e a das pessoas com quem tem contato, devido à pandemia do novo coronavírus, como motivo por trás da sua decisão de não participar dos últimos episódios do The Voice Kids, que voltou ao ar no domingo (13).
"A gente chegou a conclusão de que era um trâmite complicado. Eu saio de casa, pego um avião...", disse Claudia na quinta-feira (17), em entrevista para Otaviano Costa, no programa OtaLab. A cantora destacou que os outros jurados, os cantores Carlinhos Brown e Simone e Simaria, não teriam uma situação semelhante à dela.
Claudia destacou que também se preocupa com outras pessoas: "É uma questão de saúde que a gente está vivendo. Eu corria o risco de me contaminar em cada saída minha de casa, e comprometer a vida de outras pessoas, também, lá dentro".
No The Voice Kids, a cantora será substituída por Mumuzinho, mas disse que continuará orientando seu time de cantores mirins virtualmente.
Ela afirmou que seu substituto "é um cara sensacional, muito versátil, talentoso, alegre, tem uma vibe maravilhosa, parceiro da gente. Já, já eu volto". As apresentações ao vivo do The Voice Kids, que volta após uma suspensão devido à pandemia, começam neste domingo (20).

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