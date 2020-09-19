'Questão de saúde', diz Claudia Leitte sobre saída do 'The Voice Kids'

A cantora Claudia Leitte não vai participar dos últimos episódios do The Voice Kids Crédito: Jacques Dequeker/Divulgação

A cantora Claudia Leitte citou preocupações com a sua saúde e a das pessoas com quem tem contato, devido à pandemia do novo coronavírus , como motivo por trás da sua decisão de não participar dos últimos episódios do The Voice Kids , que voltou ao ar no domingo (13).

"A gente chegou a conclusão de que era um trâmite complicado. Eu saio de casa, pego um avião...", disse Claudia na quinta-feira (17), em entrevista para Otaviano Costa, no programa OtaLab. A cantora destacou que os outros jurados, os cantores Carlinhos Brown e Simone e Simaria, não teriam uma situação semelhante à dela.

Claudia destacou que também se preocupa com outras pessoas: "É uma questão de saúde que a gente está vivendo. Eu corria o risco de me contaminar em cada saída minha de casa, e comprometer a vida de outras pessoas, também, lá dentro".

No The Voice Kids, a cantora será substituída por Mumuzinho , mas disse que continuará orientando seu time de cantores mirins virtualmente.