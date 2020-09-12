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'The Voice Kids' terá Mumuzinho como jurado no lugar de Claudia Leitte

Com as crianças cantando diretamente de suas casas, o programa volta a ser exibido ao vivo a partir do dia 20 deste mês

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2020 às 09:59
com quadro de saúde estável, Mumuzinho fez uma live neste domingo (26) para tranquilizar os fãs
Mumuzinho vai liderar o time que era comandado por Claudia Leitte Crédito: Divulgação
O programa "The Voice Kids" volta a ser transmitido neste domingo (13), às 12h45, com uma retrospectiva dos melhores momentos da quinta temporada. E, a partir do dia 20, quando estreia sua fase ao vivo, Mumuzinho passa a ser o novo técnico do reality.
Além da dupla Simone & Simaria e Carlinhos Brown como jurados, o cantor ficará responsável pelo time de Claudia Leitte, que não participará da fase final do programa.

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Cláudia explica que terá que acompanhar as últimas etapas do reality de casa, mas que continuará torcendo e interagindo pelas redes sociais. "Vou emprestar minha cadeira com muito amor para o meu amigo Mumuzinho(...)Mesmo sem estar no palco, meu coração estará presente ali. Torço muito por essas crianças, elas me inspiram", disse.
Mumuzinho garantiu que continuará seguindo o que a cantora idealizou para o seu time. "É uma responsabilidade muito grande com as crianças, pelo carinho que ela passa para elas. Eu pretendo seguir a linha de como ela começou(...)Fiquei muito feliz e estou louco para conhecer os kids e sentir de perto essa emoção".
Interrompido em março devido à pandemia do novo coronavírus, os próximos episódios do programa, nos dias 20 e 27 de setembro, terão apresentações ao vivo, com as crianças cantando direto de suas casas.

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A semifinal está prevista para ir ao ar em 4 de outubro e a grande final do "The Voice Kids" será exibida no dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, com seis participantes, dois do time de cada jurado.

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